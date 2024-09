VÍDEO: Delegada del Gobierno en Euskadi afirma que no hay "mayores novedades" sobre los bilbaínos detenidos en Venezuela

Garmendia advierte que "toda prudencia es poca" para que "vuelvan a sus casas cuanto antes"



La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha afirmado que no hay "mayores novedades" sobre Andrés Martínez y José María Basoa, los dos bilbaínos detenidos en Venezuela bajo la acusación de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de formar parte de una conspiración para derrocar a Nicolás Maduro. En todo caso, ha señalado que el Ministerio de Asuntos Exteriores "está al mando de la operación" para conocer la situación de los arrestados y cree que "toda prudencia es poca" para que estos "vuelvan a sus casas cuanto antes".

Garmendia, acompañada por el Jefe Superior de Policía, Jesús Herranz, ha realizado estas declaraciones en Bilbao, donde se ha celebrado una jornada de puertas abiertas del centro de la Policía Nacional en la capital vizcaína.

A preguntas de los periodistas sobre la información de que dispone sobre los dos bilbaínos detenidos en Venezuela, la delegada del Gobierno en Euskadi ha recordado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ya ha dado las explicaciones pertinentes.

Precisamente, Albares, que ha negado que los vascos pertenezcan al CNI, ha pedido al Ejecutivo de Maduro que informe dónde se encuentran en la actualidad los detenidos y explique los cargos que se les imputan.

Marisol Garmendia ha destacado que este "es un asunto de vital importancia y trascendencia", y ha advertido de que "toda prudencia es poca para que finalmente estos ciudadanos españoles puedan volver a sus casas cuanto antes".

"El Ministerio de Asuntos Exteriores está al mando de esta operación y no hay de momento mayores novedades. Insisto, es muy importante mantener la discreción para que todo vaya bien", ha añadido, para remarcar que "es una cuestión de sensatez mantener la prudencia en estas circunstancias".

PREOCUPACIÓN DE LAS FAMILIAS

Marisol Garmendia ha explicado que el Ministerio, como ella, están en contacto con las familias de los detenidos, que, "como es comprensible", están preocupadas. Además, confía en que, con las gestiones que se realiza desde Exteriores, "haya buenas noticias".

Sobre la posibilidad apuntada por la Plataforma Venezolanos Bilbao-Bizkaia de que los bilbaínos puedan estar recluidos en el centro penitenciario del 'Helicoide', donde se encuentran "todos los presos políticos", ha señalado que no contribuirá a realizar "especulaciones" y a ofrecer informaciones "que no están contrastadas". "Es el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de España, quien dará las explicaciones que estime o no", ha zanjado.

