VÍDEO: Felipe González recrimina a la UE su postura "no coherente" sobre Venezuela y carga contra el "tirano" de Maduro

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha recriminado la postura, a su juicio, "no coherente" de España y de la Unión Europea en relación a Venezuela tras las elecciones de julio de 2024, por no reconocer a Edmundo González como ganador de los comicios hasta que no se publiquen las actas, al tiempo que ha cargado contra el "dictador tirano" y "pájaro" de Nicolás Maduro, que juró el cargo como presidente del país el pasado viernes.

Así lo ha expresado durante su intervención en la lección magistral: 'Los Gobiernos de Felipe González Márquez (1982-1996)" que ha tenido lugar en el Goethe Institu Madrid en el marco del Curso Superior de Talento y Liderazgo Político, presentado por la exministra 'popular' María Dolores de Cospedal, donde ha asistido también la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el ex secretario general del PSOE-M Juan Lobato.

Precisamente, en referencia a la situación en Venezuela, el expresidente ha deslizado que "no es coherente" lo que está haciendo la Unión Europea con el país latinoamericano. "Le hemos dado una ventaja a Maduro sin querer, Bueno, algunos querrán, claro. Yo tampoco quiero jugar a inocentes. La ventaja de que, mientras no presenten las actas no lo reconocemos. O sea, que no las van presentar. ¿Cómo mientras no presenten?, ¿cómo puede estar ocurriendo eso en la Unión Europea?", ha lanzado González.

"Los que creemos en la democracia no estamos dispuestos a jugar a ese juego malvado de que 'esta democracia es de izquierdas y me siento próximo o es de derechas y me siento próximo'", ha criticado.

Al hilo, ha alabado la "personalidad excepcional" de la líder opositora María Corina Machado que, según ha dicho, encarna "la lucha del pueblo venezolano" y que cuenta con el respaldo de la "inmensa mayoría" del pueblo.

Asimismo, el exmandatario socialista ha hecho hincapié en la necesidad de que se den a conocer los delitos de lesa humanidad y se revelen de dónde "han sacado el dinero los boliburgueses que invierten en España y otros países europeos", ha apostillado.

En este mismo contexto, ha cargado duramente contra Maduro por llamar "terrorista a la gente a la que aterroriza" y hablar de "nueva democracia en Venezuela". "Ese sinvergüenza siempre actúa y habla como si se mirara en un espejo. Este pájaro está siempre reflejándose en el espejo de lo que es el narcotraficante", ha señalado.

CÓMO ES UN BUEN LÍDER

En otro orden de cosas, y en cuanto a las características que ha destacado que tiene que tener un buen líder, ha citado fundamentalmente tres: que cuente con un proyecto con el que se comprometa "de manera no mercenaria"; que se haga carga del "estado de ánimo de la gente" y que tenga capacidad para "coordinar equipos humanos".

Dicho esto, ha manifestado que el presidente de Argentina, Javier Milei, "con tu motosierra y todo eso", lo que ha acertado es que se "hizo cargo del estado de ánimo de una sociedad harta, harta, harta". "Él rompió la baraja y dijo 'vamos a meterle motosierra a todo'", ha apostillado, aunque asegurando que todavía en la actualidad no tiene un proyecto político "salvo que se considere un proyecto político quitarlo todo de enmedio".

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/939099/1/felipe-gonzalez...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06