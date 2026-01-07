Archivo - El presidente electo de Venezuela Edmundo González durante el Foro Grupo Libertad y Democracia, en el Ateneo de Madrid, a 21 de mayo de 2025, en Madrid (España). Este seminario internacional organizado por el Grupo Libertad y Democracia, la Fund - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

VALENCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, confía en que el que fue candidato presidencial y dirigente opositor venezolano, Edmundo González, acuda a Valencia el próximo jueves 15 para recoger el Premio de Convivencia de la Fundación Manuel Broseta.

Edmundo González fue distinguido con este reconocimiento al igual que la líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, quien permanece en el extranjero tras su salida a Noruega para recoger el Premio Nobel de la Paz.

"La información que tenemos es que no nos han dicho que no vayan a venir. Por tanto, contamos con su presencia", ha manifestado Pérez Llorca este miércoles por la tarde en una comparecencia en el Ayuntamiento de València tras una reunión con la alcaldesa, Mª José Catalá.

Pérez Llorca, también líder del PPCV, ha afirmado que les "gustaría que estuvieran aquí" tanto González como Machado para "que sintieran el apoyo de la Generalitat y de toda la sociedad valenciana en la defensa de que Edmundo sea el presidente de su país, que al fin y al cabo es el que eligieron en su país". "Nos gustaría que se produjese cuanto antes y que viniera como presidente", ha incidido.

El Palau de la Generalitat acogerá el acto de entrega de estos premios apenas dos semanas después de la intervención militar del gobierno estadounidense de Donald Trump en Venezuela para detener al presidente del país petrolero, Nicolás Maduro.

La fecha en la que Fundación Manuel Broseta entrega cada año su Premio de Convivencia coincide con la del asesinato del catedrático Manuel Broseta en 1992 a manos de ETA.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/1040605/1/generalitat-es...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06