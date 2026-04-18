VÍDEO: Miles de venezolanos reciben a María Corina Machado en Sol al grito de "¡Libertad!" y "¡Elecciones!"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, saluda durante un encuentro con la diáspora venezolana, en la Puerta del Sol, a 18 de abril de 2026, en Madrid (España). Machado visita España para reencontrarse con sus conciudadanos residentes en el p - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Alrededor de 11.000 personas, según Delegación del Gobierno, han recibido este sábado en la Puerta del Sol a la líder opositora venezolana María Corina Machado con vítores y gritos de "¡Libertad!" y "¡Elecciones!" inmediatamente después del acto en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha hecho entrega de la Medalla de Oro de la Región.

Antes de la aparición de Machado, que estaba prevista sobre las 18 horas en el balcón de la Real Casa de Correos, los centenares de venezolanos que se encontraban en la plaza portando pancartas y banderas han podido disfrutar de las actuaciones musicales de artistas como el DJ El Pulpo o Carlos Baute, así como de la presencia en el escenario de la actriz y presentadora Ana María Simón.

Algunos de ellos, en declaraciones recogidas por Europa Press, han coincidido en el "entusiasmo" por ver a la líder opositora en Madrid y la "esperanza" por la llegada de la democracia al país caribeño, algo que para el activista por los derechos LGTBIQ+ en Venezuela Cody Campos es imprescindible para la lucha del colectivo.

"Yo soy un activista en Venezuela que fue enviado al exilio por hablar sobre los derechos de la población LGTBIQ+. Entonces, sin libertad, sin democracia, jamás la población LGTBIQ+ va a tener sus derechos garantizados", ha relatado.

Otros, como Alejandro y Dayana, una pareja cubana, creen que la lucha venezolana refleja "el sentimiento de Cuba y de América en general", y consideran que este tipo de actos ayudan para que el mundo vea "la realidad", y no "lo que dice la izquierda", a la que han acusado de "tapar las dictaduras" de ambos países.

Para Begoña, que lleva más de 11 años viviendo en España y ha viajado hasta Madrid desde Bilbao, la ideología de María Corina Machado, a quien considera un "símbolo de la libertad para los venezolanos", debe estar "al margen", ya que representa "a todos".

DESDE EL BALCÓN DE LA PUERTA DEL SOL

Ha sido a las 18.45 horas cuando Díaz Ayuso ha aparecido por el balcón de la sede del Gobierno regional para presentar a la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que ha salido junto a Carolina González, hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien no ha acudido finalmente a la cita por cuestiones médicas.

Desde allí, Ayuso ha dado la bienvenida a Machado a Madrid, "la casa de la libertad" y "la capital del mundo libre". La presidenta ha recordado que, también desde Sol, ha reivindicado "la libertad del pueblo de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, y de tantas naciones hermanas" de la española.

"En esta plaza hemos alzado la voz juntos contra las dictaduras en representación de las millones de personas que se han visto forzadas a dejar su tierra, pero que han encontrado en Madrid su nuevo hogar", ha añadido.

Tras su intervención, ha dado paso a la líder opositora, que ha sido recibida por los asistentes al grito de "¡Libertad!" y "¡Elecciones!". Machado ha comenzado agradeciendo a España, a Madrid y a Díaz Ayuso, a quien ha asegurado que "muy pronto" se le entregarán las llaves de Caracas.

Después de devolver un "te amo" que le había lanzado una seguidora desde las vallas, María Corina Machado ha pedido a los venezolanos allí presentes que "guarden estas vivencias" para transmitírselas a las generaciones futuras, y ha concluido rápidamente avisando de que bajaría a la plaza para reunirse con la gente.

MACHADO SE REÚNE CON LOS VENEZOLANOS A PIE DE CALLE

Una vez abajo, ya sin la compañía de la presidenta de la Comunidad, la activista ha recorrido la plaza parándose para dialogar y sacarse fotos con los asistentes hasta llegar al principio de la carrera de San Gerónimo, desde donde ha subido al escenario en el que habían actuado previamente los artistas.

Ya sobre la tarima y con una gran bandera venezolana de fondo, Machado ha dado un contundente y emotivo discurso apelando a la "fuerza" de los venezolanos para "regresar a casa" que ha podido escucharse por las decenas de altavoces repartidos por toda la Puerta del Sol.

"Este es un día que recordaré toda mi vida, este es un día en el cual el grito de libertad de Venezuela ha retumbado. Desde el corazón de esta gran nación, los venezolanos estamos enviando un mensaje claro al mundo: Venezuela será libre porque así lo decidimos", ha aseverado.

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