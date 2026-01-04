VÍDEO: Plataforma Bolivariana del País Valencià exige que el pueblo venezolano elija su futuro

Banderas ondeadas durante una concentración contra la agresión de EEUU a Venezuela, frente a la Embajada de EEUU, a 4 de enero de 2026, en Madrid (España). La concentración, convocada por Izquierda Revolucionaria y el Sindicato de Estudiantes, se sitúa ba - Diego Radamés - Europa Press

VALÈNCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Plataforma Bolivariana del País Valencià llama a que el pueblo venezolano sea quien elija su futuro y no Estados Unidos, ya que a Donald Trump "le importa bien poco" Venezuela y "lo que le importa son las riquezas que tiene Venezuela". Además, advierte que la operación estadounidense para detener a Nicolás Maduro "no es un hecho aislado" y reclama "firmeza" a la Unión Europea y al Gobierno de España.

Así lo ha manifestado Vicent Maurí, representante de la plataforma, en declaraciones a Europa Press Televisión, un día después de que Trump informara que la incursión militar en Venezuela permitió la "captura" de Maduro y anunciara Estados Unidos "se hará cargo" del gobierno de la nación petrolera.

Maurí ha criticado tanto "el secuestro del presidente Maduro" como "todo el proceso que ha habido desde hace tiempo por parte de Estados Unidos en contra del pueblo de Venezuela". Ha acusado a Trump de saltarse por los aires el derecho internacional" con una operación con la que cree que busca "las riquezas que tiene Venezuela, el petróleo y otros materiales que son importantes para la industria y para el negocio de Trump y de sus amigos".

"Aquí no ha habido ningún intento de defender la democracia y las libertades, sino simplemente de un juego político basado en el negocio y en las condiciones geopolíticas de Venezuela", ha denunciado. Por contra, ha defendido que "el pueblo venezolano tiene que decidir libremente cuál es su futuro y cuáles han de ser sus gobernantes".

Tras insistir en que en Venezuela "hay una constitución y un gobierno legítimo", Maurí ha indicado que ya se prevé que la vicepresidenta [Delcy Rodríguez] asuma de forma temporal el cargo de presidenta ante la "ausencia" de Maduro.

"TRUMP QUIERE UN GOBIERNO NEOCOLONIAL"

Pero ha opinado que a Trump "le importa bien poco" que haya "unas reglas del juego" porque "él ha dicho que va a imponer a los gobernantes": "Al final, Trump lo que quiere es poner un gobierno neocolonial, un virrey, y gente que le pueda hacer caso".

Preguntado por la posición de venezolanos a favor de la detención de Maduro, ha sostenido que, al igual que los partidos políticos españoles "que aplaudieron la intervención de Trump", se han visto "rápidamente descalificados y desautorizados por el mismo Trump".

Ante esta situación, el representante de la Plataforma Bolivariana -compuesta por movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos- ha exigido "firmeza" al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Unión Europea "y una actuación rápida y contundente de denunciar lo que pasó ayer".

Y ha advertido que "no estamos ante un hecho aislado, sino que se enmarca en una política imperialista y de negocios de Trump y sus amigos", algo que ha relacionado con las advertencias que lanzó este sábado el inquilino de la Casa Blanca de que "va a continuar en esa línea en todo el continente norteamericano".

"La soberanía de los pueblos se debe respetar, sea en Venezuela, en Colombia, en Cuba, en Nicaragua o en cualquier otro país del mundo. La gente, libremente, debe decidir cuáles son sus gobernantes", ha reivindicado, y ha llamado a sumarse a la concentración en defensa del pueblo venezolano convocada el próximo 8 de enero a las 19 horas en la plaza de la Virgen de València.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/sociedad/1040057/1/plataforma-bol...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06