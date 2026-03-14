Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Senado,a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). El Senado celebra este pleno extraordinario con las comparecencias de Montero y Aagesen centradas - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

Buscan que acuda tras dos intentos frustrados y acusan a Marlaska de no localizarle alegando que hay "muchos Julios Martínez Martínez"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El PP ha recurrido a la fórmula del edicto para intentar que comparezca en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo' el empresario Julio Martínez Martínez, al que señalan como "posible testaferro" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y que está investigado en la causa por el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Su idea, es que ese edicto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así lo han explicado a Europa Press fuentes 'populares' que adelantan que el partido planteará formalmente el procedimiento a principios de la semana que viene en una reunión de la Mesa de la comisión de investigación que preside el senador 'popular' Eloy Suárez.

La propuesta será aprobada con toda seguridad porque el PP cuenta con mayoría absoluta en ese órgano y el siguiente paso será que los servicios jurídicos del Senado envíen el edicto al Gobierno para que lo publique en el BOE.

EL 9 DE ABRIL

En concreto, el PP citará a Julio Martínez el 9 de abril, según ha anunciado en unas declaraciones enviadas a los medios la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Si no acude, avisan, podrá exponerse a un delito de desobediencia.

El PP ha tomado la decisión de recurrir al edicto tras haber citado sin éxito a este empresario en dos ocasiones --los pasados 26 de febrero y 9 de marzo--. García ha acusado directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "boicotear" la comparecencia de Martínez Martínez y de negarse a "localizarle con la excusa de que hay muchos Julios Martínez Martínez en España".

"Pero ya no podrá esconderse más", ha subrayado este sábado la portavoz 'popular', quien espera que el administrador único de Análisis Relevante --la empresa para la que Zapatero realizó servicios de consultoría-- aclare su relación con el expresidente del Gobierno.

UN "AGUJERO NEGRO" PARA LOS ESPAÑOLES

En concreto, García aspira a que Martínez Martínez desvele "si fue Zapatero quien le estafó con sus informes orales y del 'chatZP' o si los dos estafaron a los españoles con el rescate de Plus Ultra". En este contexto, ha reprochado al expresidente y su familia que se embolsaran "3.000 euros por folio" de unos informes "de corta y pega".

"Un negocio redondo para (Nicolás) Maduro, para Zapatero, para (Pedro) Sánchez y para Julito, pero un agujero negro para el dinero de los españoles", ha añadido, en referencia al rescate de Plus Ultra. "Esto es lo que ayer intentaron tapar Zapatero, Sánchez y (Óscar) Puente, con sus pancartas del No a la Guerra, otra cortina de humo para que los españoles se olviden de que les están saqueando su dinero", ha concluido la portavoz 'popular'.

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