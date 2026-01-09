Venezuela.- VÍDEO: Sánchez habla con Delcy Rodríguez y le traslada su oferta de mediación para una transición pacífica en Venezuela

CARACAS, Jan. 5, 2026 -- Delcy Rodriguez reacts during the swearing-in ceremony at the National Assembly in Caracas, Venezuela, Jan. 5, 2026. Delcy Rodriguez, previously vice president of Venezuela, was sworn in on Monday as the acting president of the c - Tian Rui / Xinhua News / ContactoPhoto

España quiere "contribuir a acercar posiciones" según ha trasladado en el primer contacto con el nuevo gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este viernes una conversación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le ha trasladado su disposición a mediar para una transición democrática en Venezuela.

"España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos", ha indicado Sánchez en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press que también ha señalado que su Gobierno quiere "acompañar al país en esta nueva etapa" y "contribuir a acercar posiciones".

Es el primer contacto de Sánchez con el nuevo gobierno venezolano tras la operación armada de Estados Unidos el pasado sábado y la captura de Nicolás Maduro, que será juzgado en Nueva York acusado de diversos delitos.

Sánchez ha trasladado este mismo mensaje al candidato opositor, Edmundo González, con quien también ha hablado por teléfono este viernes.

"América Latina sabe que cuenta con el apoyo de España, como le he reiterado esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay", ha apuntado el jefe del Ejecutivo.

OFERTA DE MEDIACIÓN DE ESPAÑA

De este modo Sánchez ha reiterado la disposición de España a ejercer una labor de mediación entre el nuevo gobierno encabezado por Rodríguez y la oposición, así como entre los distintos países de la comunidad internacional.

España ha venido esgrimiendo sus "buenos oficios" para desempeñar esta labor, aunque deben de ser las partes quienes lo acepten, según trasladó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que recordó que mantiene contacto desde hace tiempo tanto con el régimen de Maduro como con la oposición.

"Si los buenos oficios de España sirven para poder ayudar a avanzar en esa solución que nosotros queremos dialogada, negociada, entre venezolanos, pacífica y democrática, estaremos dispuestos a hacerlo", afirmó Albares esta semana.

LLAMADA ENTRE SÁNCHEZ Y LULA

Este mismo viernes Sánchez también mantuvo una conversación con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en la que han abordado la situación de Venezuela, según ha trasladado el dirigente sudamericano en su cuenta de 'X'.

Ambos dirigentes celebraron la liberación de presos "venezolanos y extranjeros" incluidos varios españoles y subrayaron la importancia de la declaración conjunta emitida junto a los líderes de Chile, Colombia, México y Uruguay en la que rechazaron el uso de la fuerza en las relaciones internacionales sin respaldo de la Carta de Naciones Unidas.

Lula da Silva confirmó además el envío de 40 toneladas de insumos y medicamentos para hemodiálisis, para reponer las existencias en el centro de distribución venezolano, que fue alcanzado por bombardeos estadounidenses el pasado 3 de enero.

AGRADECIMIENTO POR EL ACUERDO CON MERCOSUR

Por otro lado, agradeció a Sánchez su "compromiso" con la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, después de que este mismo viernes los socios comunitarios dieran luz verde al pacto.

"Reiteré mi expectativa de que el acuerdo genere beneficios concretos para los ciudadanos de ambos bloques. También destaqué que la aprobación es una señal muy positiva en defensa del multilateralismo y de unas normas comerciales predecibles y estables para ambas regiones", apunta.

Por último, Sánchez y su homólogo brasileño coincidieron en la importancia de organizar una nueva edición del foro 'En defensa de la democracia - Combatiendo el extremismo' que se llevará a cabo en España en los próximos meses, dando seguimiento a las reuniones previas en Santiago y Nueva York.

