VÍDEO: Venezolanos celebran en Bilbao la "caída" de Maduro y reivindican a Edmundo González en "una transición ordenada"

Afirman, entre gritos de libertad, que Maduro "no es un presidente", sino un "usurpador, un delincuente y un dictador"

Ciudadanos venezolanos han celebrado este domingo en Bilbao la "caída" del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con una concentración en la que han pedido que se "respete la voz del pueblo" expresada en las elecciones de 2024 cuando "eligieron al presidente electo Edmundo González" para llevar a cabo una transición "pacífica y ordenada".

La plataforma "Venezolanos Bilbao Bizkaia" ha convocado este acto frente al Ayuntamiento de Bilbao, que ha comenzado a partir de las cinco de la tarde, pero que minutos antes congregaba a varias personas que celebraban, con música y bailes, la detención de Nicolás Maduro.

Las personas concentradas han coreado gritos como "cayó, la dictadura cayó", "viva Venezuela libre" o "libertad, libertad". Además, han cantado al unísono la canción 'Venezuela', de Luis Silva, descrita por un grupo de los presentes como "un himno que todos los venezolanos conocen".

A esta numerosa celebración se han unido el parlamentario del PNV Mikel Arruabarrena, el exportavoz del PNV en el Congreso de los Diputados y natural de Venezuela, Iñaki Anasagasti, y la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez.

En el transcurso del acto, el portavoz de la citada plataforma, Pedro Gil, ha explicado que, con esta concentración, quieren mostrar su apoyo a esta "operación quirúrgica" que ha permitido la detención de Nicolás Maduro, al que han calificado como "un delincuente y un dictador".

"Nicolás Maduro no es un presidente, era un usurpador, así que los venezolanos que estamos en todas las partes del mundo apoyamos esta acción que permite una esperanza para una transición en Venezuela", ha añadido.

En segundo lugar, ha indicado que, con este acto, quieren pedir que "se respete la voz" de los venezolanos expresada en las elecciones del 28 de julio, en las que eligieron "al presidente electo Edmundo González". "Esa es nuestra segunda petición, los venezolanos hemos hablado y estamos preparados para una transición pacífica y ordenada", ha añadido.

Asimismo, ha reclamado la liberación inmediata de todos "los presos políticos, civiles y militares que tiene la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela", entre ellos, ha citado a los dos bilbaínos que "están allí secuestrados y no se sabe nada de ellos".

Pedro Gil ha indicado que su principal temor tiene que ver con la situación en la que se puedan encontrar a partir de ahora por las posibles acciones que pueda llevar a cabo "la dictadura contra estos rehenes, contra más de 1.000 venezolanos, que tan solo por protestar o estar en el lugar equivocado están en las mazmorras de tortura del régimen de Maduro".

En todo caso, el representante de la 'Plataforma Venezolanos Bilbao Bizkaia' ha insistido en que lo fundamental es que Nicolás Maduro está "preso y es un delincuente que va a pagar por sus crímenes". "Ya cayó", ha coreado a gritos Pedro Gil, secundado por los asistentes a la celebración.

En relación al hecho de que el presidente de EEUU, Donald Trump, no vea en María Corina Machado a la persona para iniciar la transición, ha asegurado que "una cosa son las declaraciones y otra cosa realmente cuando ya se maticen".

En todo caso, ha afirmado que están tranquilos y ha pedido a los venezolanos y a todo el mundo "paciencia". "Estamos tranquilos y confiamos en que se va a poder hacer una transición pacífica democrática y en paz siempre lo ha pedido María Corina Machado y lo ha pedido también el presidente Edmundo González", ha añadido.

En relación a que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, asuma la presidencia interina, Pedro Gil, tras asegurar que tanto Edmundo González como María Corina Machado están en contacto con el secretario de Estado, Marco Rubio, desde hace "mucho tiempo", ha reiterado su petición de calma y paciencia porque "poco a poco se podrán dar pasos".

"Tenemos el ejemplo de la transición en España, siempre hay un proceso en el que parte del régimen saliente se queda para poder continuar y poder hacer un traspaso de poder en orden. Los venezolanos no queremos una guerra y no va a haber una guerra en Venezuela porque somos pacíficos y democráticos", ha concluido.

Al término de las palabras del representante de la plataforma que ha convocado la concentración, han continuado la celebración con música, cánticos y bailes. Muchos de los asistentes llevaban banderas de Venezuela, así como de Cuba o Nicaragua, para quienes han pedido, coreando, "libertad".

"HUIR DE ZAPATERO COMO DE LA PESTE"

Entre los concentrados, el que fuera portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Iñaki Anasagasti, nacido en Venezuela, que se ha dirigido a los asistentes, ha afirmado, por su parte, que "está encantado" con la detención de Nicolás Maduro y ha enumerado una serie de hechos para describir la situación de Venezuela: "El que robó las elecciones fue Maduro, es algo insostenible, con nueve millones (de venezolanos) fuera, en el exterior, hay una represión, dos bilbaínos secuestrados...", ha señalado.

En ese sentido, Anasagasti, que portaba una bandera de Venezuela, ha reconocido no saber "qué argumentación se está utilizando por parte de EH Bildu, Podemos y Sumar" para rechazar lo ocurrido. "La situación de Venezuela estaba tutelada por Cuba, que está en todos los engranajes de la Administración y sobre todo de la Inteligencia", ha denunciado.

Respecto al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha expresado que "lo primero que tiene que hacer es reconocer el gobierno legítimo de Edmundo González, felicitar a María Corina Machado por el Premio Nóbel de la Paz, que no lo ha hecho, y huir de Zapatero como de la peste".

"Si hace eso, habrá dado un paso de gigante para empezar a tratar de mediar, porque el Gobierno español es el que más puede hacer en una situación estancada como la que se va a vivir en los próximos días", ha concluido.

Pasadas las 18.15 horas, el número de personas que se ha sumado aumentaba por lo que la Policía Local ha trasladado a la multitud que se estaba concentrando a la acera frente a las escaleras del Ayuntamiento de Bilbao.

