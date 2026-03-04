El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Bilbao. - DAVID DE HARO/EUROPA PRESS

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "contemporizar con el régimen iraní" como lo hizo con Venezuela, y ha emplazado a preservar la relación con EEUU, haya o no discrepancias con su presidente, Donald Trump. Además, ha advertido del riesgo de "aislamiento" de España y ha asegurado que el presidente "utiliza sus necesidades políticas para ir contra la seguridad" del país y declara a EEUU "país non grato" simplemente "por un puñado de votos".

Feijóo, que ha participado en el desayuno informativo Fórum Europa- Tribuna Euskadi en Bilbao, se ha referido a la declaración institucional de Sánchez en la que ha recuperado su "No a la guerra" ante el ataque de Estados Unidos e Israel al régimen de Irán, y ha asegurado que no teme "represalias", después de que Trump anunciara la posibilidad de romper relaciones comerciales con España.

El líder del Partido Popular se ha preguntado si "la situación que está viviendo España con sus aliados europeos y Estados Unidos es susceptible de ser ventilada con una comparecencia sin preguntas en el Palacio de la Moncloa".

A su juicio, esto exige una comparecencia en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez explique por qué España se ha quedado "más aislada en seguridad y política exterior".

En relación al conflicto en Oriente Medio, ha apuntado que "el régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región". "Ningún demócrata puede negar esta realidad. Por tanto, cuantos menos tiranos haya en el mundo, mejor", ha añadido.

Alberto Núñez Feijóo ha destacado que "la política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas y del posicionamiento ideológico del presidente de gobierno de turno". "Tiene que defender los intereses generales de España, y España ha de situarse junto a sus aliados porque, si no nos situamos junto a nuestros aliados, nos quedamos sin marco operativo", ha asegurado.

También ha advertido que "no se puede confundir a los españoles con el gobierno en precario que tiene España". "Pido a los socios europeos y a la administración norteamericana que no confunda el gobierno en precario que tiene actualmente la nación española con el conjunto de los 50 millones de ciudadanos que vivimos en España", ha apuntado.

El presidente del PP ha defendido que "la relación con los Estados Unidos ha de preservarse se tengan o no discrepancias con el presidente de los EEUU, y también con los socios de la UE".

Núñez Feijóo ha alertado del riesgo que supone "salirse del marco de los socios de la UE simplemente por intereses partidarios o políticos" de Sánchez. "Cuando se habla de la defensa del derecho internacional, antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos, no hay ni derecho internacional ni derechos humanos", ha aseverado.

En este sentido, ha preguntado: "¿Es que acaso no se está dilapidando y masacrando a buena parte del pueblo iraní cuando no coincide con los intereses del gobierno iraní? ¿Es que acaso no se están incentivando grupos terroristas para actuar contra otros países? ¿Es que acaso no hay interés en el armamento nuclear?". "No debemos contemporizar con el régimen iraní como no debimos de haberlo hecho con el régimen venezolano", ha enfatizado.

"NO PODEMOS QUEDARNOS SOLOS"

Por ello, ha dicho que la posición del PP es "muy clara". "No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos aislados, y el señor Sánchez no puede utilizar sus necesidades políticas para ir contra la seguridad de España, contra la estabilidad de España y contra el posicionamiento de España en el mundo. Y lamentablemente lo está haciendo", ha indicado.

En su opinión, Sánchez pretende "quitar unos votos a la izquierda más radical española". "Eso es lo contrario de una política internacional seria y sólida. España está más aislada internacionalmente que nunca. Hoy España no es un socio fiable, no sólo con los Estados Unidos, sino dentro de la UE. Y hoy España no cuenta cuando hay que establecer posicionamientos estratégicos ante los problemas geopolíticos que está viviendo el mundo", ha insistido.

A su juicio, España hoy es "menos segura, menos estable y tiene menos protagonismo en la política exterior europea y mundial". "Es a lo que nos lleva a esta irresponsabilidad continuada en la política exterior", ha avisado.

Ha afirmado que Sánchez, además, "pone en riesgo muchos intereses de trabajadores y de empresas españolas". "Pone en riesgo nuestra colaboración con la inteligencia norteamericana, nuestra seguridad, nuestra defensa, nuestra frontera sur, y muchísimos intereses económicos legítimos de España, entre ellos, la energía", ha remarcado.

"PUÑADO DE VOTOS"

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que hay empresas españolas multinacionales que tienen "miles y miles de millones de inversión en EEUU. En este sentido, ha criticado que ahora se haya declarado a EEUU "país non grato" simplemente "por un puñado de votos y por un puñado de planteamiento demagógico".

Por ello, ha considerado "una irresponsabilidad" que el Gobierno se vaya "enemistar con un país "clave" por una "discusión con su presidente puntual" es una irresponsabilidad", ha remarcado.

El líder del PP ha apuntado que, por "suerte", se tiene el "escudo de la UE" y EEUU "no puede sancionar a un país si es miembro de la Unión Europea". "Y por eso, desde esa atalaya, desde esa seguridad, ofendemos a los Estados Unidos, pero no solamente a los Estados Unidos. Es que ofendemos a nuestros socios europeos, a los que conforman la UE, a nuestra política de seguridad y a nuestra política exterior",

POLÍTICA ENERGÉTICA "IRRESPONABLE"

Núñez Feijóo ha manifestado también que la política energética del gobierno es "irresponsables, errática, llena de ideología y con excesa tecnología" y, a su juicio, es un "disparate" lo que se ha hecho en los últimos años.

Según ha destacado, España, con su actual Gobierno, ha fiado la seguridad de suministro al gas y se está "haciendo "mal". "Primero nos enfrentamos a nuestro principal proveedor Argelia, luego multiplicando importaciones de gas ruso durante y todavía la guerra de Ucrania y ahora se enfrenta a su principal proveedor EEUU", ha criticado.

Además, ha advertido de que, si la crisis internacional continúa, España se va "a arrepentir mucho de haber incrementado la dependencia de gas". "Se lo advertimos (al Gobierno). La irresponsabilidad del gobierno la pagan siempre las familias y las empresas", ha asegurado.

El líder del PP ha afirmado que hay que proteger la industria energética española y ha recordado que se plantean suprimir el impuesto de generación eléctrica porque ya "ha cumplido su función" porque "ha cubierto el déficit tarifario".

A su juicio, esa medida supondría "una apuesta por la industria". Precisamente, ha subrayado que este miércoles visita en el BEC de Barakaldo la Bienal Internacional de Máquina Herramienta y ha recordado que este sector exporta a Estados Unidos 800 millones. "Es su tercer país de referencia. Eso acredita que este tipo de cosas hay que tomárselas muy en serio y que no es una cuestión de un puñado de votos, es una cuestión estratégica de un país", ha remarcado.

Núñez Feijóo ha subrayado que la industria en España no ha sido "una prioridad" en los últimos años, se ha perdido competitividad y la inversión extranjera en España y en Euskadi ha disminuido de "forma notable".

