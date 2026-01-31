Venzuela.- María Corina Machado atribuye el anuncio de la ley de amnistía en Venezuela a la presión de EEUU

La opositora venezolana María Corina Machado. - Briant Mendez, Briant Mendez / Zuma Press / Contac

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de opositora venezolana María Corina Machado ha señalado que el anuncio de la ley de amnistía para los presos políticos en Venezuela es fruto de la "presión" que ha ejercido el Gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, que el pasado 3 de enero llevó a cabo una operación en el país latinoamericano que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

"De modo que obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino (que) es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de EEUU, ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto", ha respondido Machado al ser preguntada por su valoración del anuncio realizado por Delcy Rodríguez.

Machado ha insistido en que "lo único" que le queda al Ejecutivo venezolano es el "aparato represivo del régimen" y que cuando este desaparezca "será el fin de la tiranía". "El aparato represivo del régimen es brutal, ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen", ha sostenido.

Igualmente, la opositora venezolana ha recordado la situación de los presos que todavía se encuentran en las prisiones venezolanas tras "27 años de un proceso brutal de persecución, de represión y de silenciar las voces de todos los ciudadanos".

Estas palabras llegan después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, haya anunciado este viernes una ley de amnistía para el periodo de 1999 hasta el presente --desde la llegada al poder de Hugo Chávez-- para los presos políticos que permanecen en las cárceles de Venezuela y la reconversión del denunciado como centro de torturas El Helicoide en un espacio cultural y deportivo.

Este jueves la ONG venezolana Foro Penal ha elevado a más de 700 el número de "presos políticos" excarcelados desde que comenzó la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero, si bien ha denunciado que aún hay más de 11.000 personas con restricciones "arbitrarias" de su libertad.