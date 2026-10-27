El vicepresidente de Brasil tilda de "totalmente equivocadas" las acusaciones de fraude de Trump sobre las elecciones

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, celebra la victoria en la segunda vuelta de las elecciones de 2026, en la Avenida Paulista, en Sao Paulo. - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente electo de Brasil, Geraldo Alckmin, ha rechazado las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que cuestionaba la limpieza de las elecciones presidenciales brasileñas, calificándolas de "totalmente equivocadas" y recordando al mandatario estadounidense que "no se interfiere en la política de otro país".

"Es una regla básica. En segundo lugar, no hay ningún fundamento para decir eso. De hecho, Brasil es un ejemplo para el mundo. De urna electrónica, de seguridad jurídica", ha aseverado Alckmin durante una entrevista concedida a la cadena brasileña Rede Vanguarda. En este sentido, el dirigente del Partido Socialista Brasileño (PSB) ha defendido la normalidad del proceso democrático. "Ganas las elecciones, pierdes las elecciones, es el pueblo el que decide", ha dicho.

La respuesta del 'número dos' de Luiz Inácio Lula da Silva se produce horas después de que Trump afirmara ante la prensa que los comicios brasileños le parecían "otro fraude electoral". Aunque el inquilino de la Casa Blanca aseguró no haber tomado partido por ninguno de los candidatos y reiteró que se lleva "muy bien" con Lula, criticó el proceso y tildó de "muy extraña" la prórroga de dos horas concedida por el Tribunal Superior Electoral (TSE) para el cierre de los colegios.

Pese a este roce diplomático, Alckmin ha querido rebajar la tensión subrayando que, una vez finalizado el proceso electoral, el nuevo Gobierno brasileño continuará "las negociaciones con Estados Unidos para tener un buen acuerdo" comercial. Asimismo, ha presumido del buen ritmo de las exportaciones del país y de la apertura de nuevos mercados internacionales de la mano de Mercosur.