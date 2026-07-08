El vicepresidente electo de Colombia afirma que una extradición ahora de Petro a EEUU es una suma de "muchas hipótesis"

Archivo - Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ha señalado este miércoles que no existe actualmente la posibilidad de extraditar al aún presidente del país, Gustavo Petro, a Estados Unidos y que para ello deberían darse una suma de "muchas hipótesis" que aún no se han dado.

"Existe una facultad constitucional y legal para tomar esa decisión, pero estamos hablando de muchas hipótesis sumadas", ha dicho Restrepo en una entrevista para Caracol Radio, cuando se le ha preguntado por unas declaraciones de un integrante del equipo de transición del nuevo gobierno acerca de esta posibilidad.

Restrepo ha explicado que debe existir un proceso judicial en Estados Unidos, una petición formal para que Petro sea juzgado allí, y después que la Corte Suprema de Justicia de Colombia lo analice. "Nadie está diciendo que debe darse de manera automática, y nadie dice incluso que necesariamente se dé", ha apuntado.

"Tiene que surgir un proceso judicial en Estados Unidos y eso no ha existido. En caso de darse, habrá unos cauces constitucionales y legales", ha añadido Restrepo, que ha preferido poner el foco en el hecho de "que hay un presidente saliente que no reconoce una decisión democrática del pueblo soberano".

Petro "está incluso quebrantando una línea muy importante de nuestro país que nunca se había quebrantado", ha advertido el vicepresidente electo, que insta a los medios y a la opinión pública a concentrarse precisamente en esos hechos.

Restrepo ha salido así al paso de unas últimas declaraciones de Carlos Alonso Lucio, coordinador del equipo de transición del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre una eventual extradición de Petro a Estados Unidos, que habrían motivado la ruptura de las conversaciones para el traspaso ordenado de poderes.

El Gobierno de Petro anunció este martes que suspendía los trabajos debido a las constantes faltas de respeto institucional y "ataques personales" que ha venido lanzado el equipo que ha enviado De la Espriella, mencionando específicamente a Lucio, sobre quien presentarán una denuncia por injurias.