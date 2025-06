VÍDEO: Abascal espera que "esfuerzos diplomáticos" de EEUU "lleguen a buen puerto" para alcanzar paz entre Israel e Irán

ALMARAZ (CÁCERES), 24 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confiado en que tras los ataques entre Israel e Irán de los últimos días "se pueda alcanzar la paz" y que "los esfuerzos diplomáticos que algunas naciones, en este caso Estados Unidos, están llevando adelante, pues lleguen a buen puerto".

"Nostros no queremos que Irán tenga armamento nuclear, no queremos que un Estado que pretende borrar a otro del mapa y hacerlo desaparecer, no queremos que una teocracia islamista y terrorista tenga armamento nuclear", ha reafirmado Abascal a preguntas de los periodistas este martes en Almaraz, quien ha planteado que "quizá hay gente a la que eso no le importa, los socios de Sánchez, el propio Sánchez".

Sin embargo, en Vox están "mucho más tranquilos sin que Irán tenga armamento nuclear", tras lo que Abascal ha señalado que les "gustaría que una vez que se han producido estos ataques, se pueda alcanzar la paz y que los esfuerzos diplomáticos que algunas naciones, en este caso Estados Unidos, están llevando adelante, pues lleguen a buen puerto".

Algo que pueda ser realidad "con un Irán que no tenga armamento nuclear y que deje de amenazar a sus vecinos", tras lo que ha recordado que "lo que hoy está ocurriendo se inicia el día 7 de octubre, con un ataque terrorista absolutamente desconocido en la historia de la humanidad, con violaciones, asesinatos en directo en las redes sociales, con asesinatos de padres delante de sus hijos", ha dicho.

Se trata de "un terrorismo de carácter demoníaco y que está patrocinado, entre otros, por Irán, que estaba atacando a otro Estado, a Israel, y que está financiando el terrorismo en seis frentes", ante lo que el presidente de Vox ha apuntado que "éstas son las consecuencias", por lo que "desde luego, un Estado de esas características no debe tener armas nucleares".

INCREMENTO DEL GASTO MILITAR

En cuanto al incremento del gasto militar que plantea la OTAN, el presidente de Vox ha reafirmado que siempre les "parecido bien incrementar el gasto militar, pero para defender nuestros intereses, no para ponerlo al servicio de un ejército europeo", ha dicho.

"Nosotros creemos en el ejército español, en la soberanía de España y en los intereses de los españoles", tras lo que ha apuntado que les "parece muy bien contribuir a la organización del Atlántico Norte con más financiación, pero desde luego creemos que eso tiene que ser para defender intereses españoles".

En este punto, Abascal ha apuntado que Ceuta, Melilla y Canarias "están fuera en estos momentos del paraguas y de la protección de la OTAN", ante lo que ha apuntado que "España no debe permitir eso", ha dicho.

Por todo ello, "cualquier abordaje que hagan las instituciones españolas o los dirigentes políticos españoles sobre la cuestión de la OTAN y el incremento del gasto militar, no puede perder de vista la necesidad de proteger Ceuta, Melilla y Canarias", que según ha aseverado, "en estos momentos son anheladas por el reino de Marruecos, a pesar de que son parte de España", ha concluido.

