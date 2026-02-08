VÍDEO: Abogado de premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi denuncia que Irán ha ampliado la duración de su condena

January 13, 2026, Barcelona, Barcelona, Spain: Demonstrators gathered in downtown Barcelona to show their solidarity with the ongoing protests in Iran. Approximately 100 people denounced human rights violations and championed the slogan ''Woman, Life, Fre - Europa Press/Contacto/Marc Asensio Clupes

La Judicatura iraní ordena que la activista cumpla dos años de destierro en la remota ciudad de Jusf

La Judicatura iraní ha extendido el tiempo de condena a la ganadora del premio Nobel de la Paz, la activista Narges Mohammadi, según ha informado este domingo su abogado, Mostafa Nili.

Mohammadi, galardonada en 2023, fue condenada en principio a seis años adicionales de prisión por conspiración y a un año y medio por actividades de propaganda. Ahora, ha recibido una condena adicional de dos años de prohibición de salir del país y a dos años de destierro a la ciudad de Jusf, en el centro oeste del país.

La Judicatura no se ha pronunciado sobre esta ampliación.

Nili ha recordado que Mohammadi se encuentra mal de salud y expresado su deseo de que, por lo menos, acabe en libertad bajo fianza. De hecho, hace tres días, fue trasladada a una clínica debido a su mal estado físico y luego puesta bajo custodia.

La activista fue arrestada en un funeral en Mashhad a principios de diciembre, unas dos semanas antes del estallido de la última ola de protestas en Irán. Había estado en libertad condicional durante aproximadamente un año.

