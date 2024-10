La UE da el primer paso en las negociaciones para la adhesión de Albania

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La Unión Europea ha dado este martes el primer paso en las negociaciones con Albania para integrarse en el bloque, abriendo los primeros capítulos relativos a cuestiones fundamentales como asuntos básicos de la administración como el Estado de Derecho, la judicatura, las licitaciones públicas o el control financiero.

En una reunión en Luxemburgo en los márgenes de la cita de los ministros de Asuntos Europeos, la UE ha celebrado la segunda reunión intergubernamental con Albania, representada por el primer ministro, Edi Rama, con la que abre formalmente las negociaciones para la entrada en el bloque europeo, un hito que llega tras cumplir con los criterios básicos del acervo europeo.

Rama ha asegurado que este paso representa un "logro" tanto para Albania como para la UE. "Es un hito histórico en este camino a la reunificación de toda Europa", ha afirmado, insistiendo en el compromiso de Tirana con la integración europea y las reformas que implica esta apuesta.

"No podemos tener un plan B. Nuestra historia nos ha enseñado en que esto no puede encontrarse fuera de la UE. Para esto no es una retórica proeuropea, sino una cuestión de vida o muerte, para nuestro sueño de vivir en un país donde las libertades individuales son incuestionables, la democracia funciona y el Estado de derecho vale para todos. Las alternativas a estos sueños son solo distintos tipos de pesadillas", ha resumido.

En este sentido, ha reiterado que para Albania "no hay otro futuro, otro lugar, ni otro camino" que no se avanzar para ser parte de la UE. Al tiempo, ha subrayado que cuenta con un "plan ambicioso" con el objetivo de que Albania esté listo para entrar en el club comunitario para finales de esta década.

Por su lado, el comisario europeo de Ampliación, Oliver Varhelyi, ha aplaudido los avances del país candidato en su alineamiento con la UE y señalado que con este paso "se abre la carretera para tener unas negociaciones sustanciales". "Ahora vamos a negociar las condiciones con las que Albania va a ser un miembro de la UE", ha apuntado el comisario húngaro.

Mientras el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, en representación del Consejo, ha subrayado que frente a la pérdida de competitividad y peso político y económico de la UE, la región de los Balcanes aporta "frescura, nuevos ímpetus y dinámicas", por lo que ha pedido impulsar el proceso de adhesión con la región.

"Está en el interés de la UE que se acelere la adhesión de los Balcanes. Tenemos que entender que se perdió credibilidad porque el tiempo medio de espera supera los 15 años. Esto es inapropiado", ha valorado el titular de Exteriores magiar.

En declaraciones previas, el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, ha subrayado el apoyo de España al nuevo 'momentum' de la UE en la política de Ampliación, con el paso que se da con Tirana. "Vamos a seguir apoyando este proceso de reformas basado en méritos y que esperamos todos países candidatos puedan afrontar con nuestro apoyo y decisión", ha indicado.

Con esta reunión, la UE abre en la práctica unas negociaciones con Albania que recibieron el visto bueno de los 27 en julio de 2022 junto a Macedonia del Norte, vecino que le ha acompañado en el proceso de entrada a la UE hasta ahora pero que se queda en un limbo después de que no haya avanzado en las condiciones que le pide Bulgaria para reconocer a la minoría búlgara en su Constitución.

