VÍDEO: Albares descarta que España pueda ser expulsada de la OTAN y no teme un repliegue de tropas de EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, ofrecen una declaración conjunta ante los medios de comunicación tras su encuentro, a 13 de mayo de 2026, en Madrid ( - Fernando Sánchez - Europa Press

HELSINGBORG (SUECIA), 22 (del enviado especial de EUROPA PRESS Iván Zambrano)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha descartado que España pueda ser expulsada de la OTAN y ha expresado que no teme que Estados Unidos anuncie un repliegue de tropas de nuestro país, como ha hecho con la retirada de 5.000 soldados de Alemania tras la críticas de su canciller sobre la guerra en Irán.

Así ha respondido en declaraciones a los medios este viernes antes de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica, que tiene lugar en la ciudad sueca de Helsingborg, al ser preguntado por la amenaza del Pentágono de que países como España fueran expulsados de la organización por su poco compromiso con la OTAN.

"Hablemos en serio", ha respondido entre risas el jefe de la diplomacia española, poco después de sostener que no tiene "ningún" temor de que Washington haga con España lo que ya ha anunciado que hará en Alemania, retirar hasta 5.000 tropas para desplazarlas a otro punto del mundo. "No hay ningún indicio es ese sentido", ha zanjado sobre el asunto.

Cuestionado por las críticas de este jueves de su homólogo estadounidense, Marco Rubio, por no permitir el uso de las bases de Morón y Rota para la ofensiva lanzada en febrero contra Irán, Albares ha defendido que "España es un aliado comprometido en la OTAN", que cree en la seguridad euroatlántica y que "va a seguir comprometido con ella".

También ha desechado la posibilidad de hablar con el secretario de Estado de Estados Unidos sobre el compromiso de destinar el 5% del PIB a gasto en defensa, como acordaron los aliados en la última cumbre de La Haya, y unos máximos que España ha rechazado cumplir reiteradamente, entre las críticas de la Casa Blanca y, más especialmente, de su inquilino, Donald Trump.

Así las cosas, ha aseverado que "España es un país que cumple sus compromisos" y que "tiene palabra", por lo que "cuando dice que va a hacer algo, lo hace", aludiendo así a la voluntad de España de cumplir con los objetivos de capacidades de defensa que le pida la organización, pero sin llegar a destinar el 5% de su PIB para ello.

"Ahora mismo tenemos un gasto en defensa del 2,1%, que supera al de algunos aliados. Estamos comprometidos a aportar todas las capacidades que nos solicita la OTAN. No todos los aliados pueden decir lo mismo. Hay una diferencia entre lo que se dice que se va a hacer y lo que realmente se hace", ha zanjado.

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