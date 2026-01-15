VÍDEO: Albares no cree que intervención de EEUU en Irán lleve "estabilidad" y rechaza pena muerte contra manifestantes

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta un - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

El Gobierno recomienda a los españoles en el país que salgan temporalmente y descarta evacuar al personal de la Embajada

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido nuevamente este jueves que una intervención militar de Estados Unidos en Irán no es la solución ni llevará estabilidad al país, inmerso en multitudinarias protestas contra el régimen de los ayatolás, al tiempo que ha rechazado que se pueda aplicar la pena de muerte contra los detenidos durante las mismas.

"Yo creo que en estos momentos una acción unilateral externa no va a aportar estabilidad ni paz a Irán, que es lo que en estos momentos necesita", ha sostenido en declaraciones a la prensa a su llegada al Congreso de los Diputados, tras ser preguntado sobre eventuales de la Admnistración de Donald Trump de atacar el país en apoyo a los manifestantes.

Albares ha apostado por "evitar situaciones de caos". "Todos queremos que Irán camine hacia adelante, hacia un futuro de libertades, hacia un futuro democrático, pero también que lo haga en paz y que sobre todo evitemos el caos", ha insistido.

El ministro ha reconocido que la situación en Irán es "muy complicada" y ha vuelto a reclamar al Gobierno iraní, en línea con el mensaje que se trasladó el martes a su embajador cuando fue convocado en Exteriores, que se respete la libertad de expresión y de manifestación pacífica y que termine "la represión brutal contra los manifestantes".

Al hilo, ha recalcado que "la pena de muerte no puede ser, bajo ningún contexto, aplicada a ninguno de los manifestantes que han sido detenidos de manera arbitraria", después de que el régimen de los ayatolás haya amenazado con ejecutar a detenidos, a los que acusa de ser terroristas.

ESPAÑOLES EN IRÁN

En cuanto a la situación de los españoles en el país, ha indicado que hay en torno a unos 140, muchos de los cuales tienen doble nacionalidad, y ha aclarado que por el momento no hay planes para proceder a una operación de evacuación, habida cuenta de que aún hay medios comerciales para poder abandonar Irán.

Con todo, les ha recomendado que abandonen el país, "aunque solo sea temporalmente", y también ha pedido a los españoles que se encuentren en Irán y que aún no se hayan puesto en contacto con la Embajada a que lo hagan o a que se pongan en contacto con los servicios de emergencia consular en el ministerio. "La Embajada de España en Teherán con su embajador al frente sigue plenamente operativa en estos momentos al servicio de los españoles", ha puntualizado.

