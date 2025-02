VÍDEO: Albares subraya que UE tiene la "determinación" y los "instrumentos" para "protegerse" de los aranceles de Trump

"Nadie gana en una guerra arancelaria", advierte el ministro de Exteriores

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha reivindicado la libertad de comercio y, ante la posibilidad de que la guerra comercial lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salpique a la Unión Europea, ha advertido de que el bloque tiene la "firmeza", la "determinación" y los "instrumentos" para "proteger" sus propios intereses.

"Nadie gana en una guerra arancelaria", ha advertido Albares, en un desayuno informativo de Europa Press en el que ha reivindicado que la posición española es "muy clara" y pasa por defender la libertad de comercio, "buena" para ciudadanos y empresas.

En este sentido, y aunque ha apuntado que corresponde a cada país tomar sus propias decisiones soberanas, ha advertido de posibles efectos inflacionarios de medidas como las que ha lanzado Trump y que, como ha amenazado el propio magnate republicano, pueden terminar afectando a los productos europeos.

En el caso de la UE, ha añadido Albares, la "gran suerte" es la unidad de la construcción europea, cimentada en una política comercial común y que cuenta con herramientas para defenderse de una hipotética "agresión".

En relación a ésta y otras políticas de Trump, el jefe de la diplomacia española ha reconocido que no está "sorprendido", en la medida en que se trata de cuestiones que ya había adelantado y que incluso replican los ecos de su primer mandato.

El ministro ha sugerido que no será en ningún caso la UE quien dé el primer paso, porque "no es la visión de Europa" abrir este tipo de frentes, y ha aseverado que no hay que pasar tanto tiempo evaluando qué medidas pueden adoptar otros gobiernos: "Lo importante es qué vamos a hacer nosotros".

Ha admitido que hay fuerzas políticas en Europa y también "dentro de España" contrarias a la construcción europea, "porque son contrarias a los valores democráticos, al pluralismo, a la tolerancia, a la solidaridad".

Sin embargo, ha advertido, "la intolerancia, la ausencia de democracia, las sociedades cerradas sobre sí mismas son incompatibles con el proyecto europeo y por lo tanto son incompatibles con el crecimiento económico y la paz social".

GROENLANDIA Y PANAMÁ

"Estados Unidos es el aliado natural de la UE", ha apostillado Albares, que aún no ha tenido la oportunidad de verse con su homólogo Marco Rubio y con quien espera coincidir, a más tardar, en la próxima reunión ministerial de la OTAN, aún por convocar.

Con respecto a las pretensiones soberanas de Trumpo sobre Groenlandia y el canal de Panamá, Albares ha apelado al respeto del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, de tal manera que cualquier medida política debe respetar "la soberanía y la integridad territorial".

