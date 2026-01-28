VÍDEO: Alemania registra las oficinas de Deutsche Bank por supuestos vínculos con negocios de Roman Abramovich

Archivo - FILED - 20 April 2018, Hesse, Frankfurt_Main: A view of the Deutsche Bank headquarters in Frankfurt. Photo: Fabian Sommer/dpa - Fabian Sommer/dpa - Archivo

Las autoridades alemanas han registrado este miércoles las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín para investigar supuestos vínculos de algunos de sus empleados con los negocios del multimillonario ruso sancionado Roman Abramovich, según 'Bloomberg'.

"Confirmamos que la Fiscalía de Fráncfort se encuentra en nuestras oficinas. El banco está cooperando plenamente con la Fiscalía. No podemos hacer más comentarios al respecto", ha informado la entidad en un comunicado a Europa Press.

Según 'Bloomberg', la investigación tiene en su punto de mira transacciones realizadas entre 2013 y 2018. En concreto, las autoridades han asegurado que "se han mantenido relaciones empresariales pasadas con compañías extranjeras que son sospechosas de haber sido empleadas para blanquear".

Durante 2013 y 2018, Deutsche Bank tuvo varios consejeros delegados, entre ellos Anshu Jain y John Cryan. El actual, Christian Sewing, asumió el cargo en abril de 2018, aunque ya era miembro del consejo de administración desde 2015.

Su sede ya fue registrada en abril de 2022, mientras que la agencia supervisora financiera de Alemania también le asignó un representante especial para monitorizar sus avances en la lucha contra el lavado de dinero.

