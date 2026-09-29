VÍDEO: AMP.- Macron señala la "crisis de las democracias" y reclama "rehumanizar" la IA

El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, durante el acto 'La democracia en Europa en la era digital', a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Macron llega a Madrid para iniciar una visita de Estado de dos días. Se trata de un viaje - Ricardo Rubio - Europa Press

Aboga por proteger a los menores de las redes y por una independencia tecnológica de Europa basada en modelos propios de IA

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado este martes las "crisis" en las que se encuentran actualmente las democracias y ha reclamado "rehumanizar" las redes sociales y la Inteligencia Artificial(IA), protegiendo a su vez a los menores de estos entornos digitales mediante la regulación y la protección de la infancia.

Durante un diálogo celebrado en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Macron ha desgranado las cuatro crisis estructurales que, a su juicio, sustentan la actual fragilidad democrática en Europa. La primera de ellas es el quiebre de la "promesa económica" de progreso para las clases medias, iniciado con la desindustrialización en los años noventa y agudizado tras la crisis financiera de 2008, cuyos costes fueron asumidos de manera "asimétrica" por la ciudadanía europea.

El segundo factor, según ha explicado, radica en la "crisis demográfica y el estancamiento de la natalidad", un reto que "altera los equilibrios intergeneracionales y obliga a gestionar los flujos migratorios para sostener el modelo social".

CRISIS DE EFICACIA

Como tercer elemento, el jefe del Ejecutivo francés ha expuesto lo que él ha llamado la "crisis de eficacia e inteligibilidad" de las instituciones, argumentando que la "hipercomplejidad burocrática ralentiza las decisiones y genera una impaciencia social que favorece la atracción hacia respuestas simplistas o demagógicas".

En este sentido, ha expresado que esto explica el auge del populismo y de los extremos porque la gente tiene la sensación de que "nada funciona" y en ese punto "los extremos resultan más atractivos y eficaces". Así ha achacado el aumento de estos discursos a la polarización masiva de la sociedad.

Como cuarta crisis a gestionar, el mandatario galo ha señalado la "mutación antropológica" derivada del uso masivo de las redes sociales y la inteligencia artificial.

Macron ha denunciado que la "arquitectura de las plataformas" no está diseñada para educar ni para cohesionar el debate público, sino para "suscitar el máximo de excitación" y generar "dependencias cognitivas y afectivas" en los usuarios.

Según ha subrayado, la lógica algorítmica concede prioridad a la indignación rápida por encima de la reflexión compartida, convirtiendo a estos entornos en "máquinas de desmantelar las democracias" que otorgan ventaja a "las emociones negativas, el enfrentamiento y aquello que nos separa".

En este sentido, ha hecho hincapié en el deterioro de la salud mental de las nuevas generaciones, que consumen de media "más de cuatro horas al día" de redes en detrimento de la lectura, el deporte y la atención sostenida.

RECUPERAR EL CONTROL

Para combatir este escenario, el presidente francés ha urgido a "recuperar el control" mediante la regulación y la protección de la infancia, planteando restringir el acceso a las redes sociales a los menores de entre 13 y 15 años durante su periodo de maduración personal.

A su vez, ha reclamado acelerar la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea para garantizar la transparencia sobre los sesgos de los algoritmos, erradicar la manipulación coordinada a través de cuentas falsas y bloquear las "injerencias extranjeras" que buscan desestabilizar a las sociedades europeas mediante la polarización artificial.

Además, Macron ha advertido de que Europa no debe resignarse a actuar como un mero "consumidor de tecnología norteamericana o china" en un escenario global dominado por la rivalidad de grandes potencias.

El mandatario ha abogado por consolidar la autonomía estratégica europea impulsando la inversión en supercomputación, modelos propios de IA, robótica y educación para elevar la productividad sin afectar al Estado del bienestar.

Así, ha expresado que la prioridad con la IA debe ser fijar barreras éticas para evitar "perder el control en manos de las máquinas" y garantizar que la tecnología responda siempre al principio fundacional de la dignidad humana.

En el diálogo, además del presidente Macron, han participado el escritor e intelectual Javier Cercas, la cofundadora del medio de verificación de hechos Maldita.es, Clara Jiménez Cruz, y el director del podcast de geopolítica El Orden Mundial, Fernando Arancón, quienes han formulado sus preguntas al mandatario.

En dicha rueda de preguntas, en la que también han participado estudiantes de la UCM, Macron ha recalcado la necesidad de intensificar la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) para exigir responsabilidades a plataformas como YouTube por los sesgos algorítmicos que promocionan contenidos polémicos o virales en busca de ingresos publicitarios.

"No hay libertad si no hay limitaciones a la libertad de los demás", ha subrayado Macron, equiparando la exigencia legal sobre los directores de medios de comunicación con la que debe aplicarse a las redes sociales y a los usuarios anónimos.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN DE EDAD

Macron ha avanzado que la Comisión Europea presentará un conjunto de herramientas --fruto del trabajo conjunto entre Francia y España, entre otros países-- para imponer mecanismos de verificación de edad en el acceso a plataformas, garantizando la privacidad de los datos personales basado en la IA y sobre los que ha asegurado que no supondrán ningún riesgo para los datos privados de los usuarios.

Preguntado por el impacto de la IA en las oportunidades laborales de la juventud y la reducción de puestos júnior, el presidente galo ha lanzado un mensaje de confianza: "Lo peor sería tener miedo a la tecnología".

Macron ha señalado que la clave radica en la rapidez de adopción, la anticipación y el reciclaje profesional para reconvertir los empleos automatizables. A su juicio, el avance de la tecnología impulsará una "rehumanización" del mercado laboral que revalorizará las profesiones del cuidado, el contacto humano, el arte y la transición ecológica.

CLÁUSULAS ESPEJO, BREXIT Y CHOQUE DE UNIDAD

Ante el proteccionismo de Washington y Pekín, Macron ha exigido el fin de la "ingenuidad" europea y la adopción de "cláusulas espejo" e instrumentos de ajuste comercial para impedir la competencia desleal de productos extranjeros "muy subvencionados". Para ello, ha propuesto potenciar el presupuesto europeo de inversión en innovación, acelerar el mercado de capitales y respaldar la creación de "campeones europeos".

Además, el jefe del Ejecutivo francés ha constatado el fin del modelo tradicional europeo sustentado en la energía rusa "barata" y en las exportaciones a China, recordando que la UE acumula déficit comerciales diarios cercanos a los 1.000 millones de euros con el país asiático.

Finalmente, Macron ha apelado al orgullo de la juventud por el proyecto comunitario frente a los discursos nacionalistas, calificando el Brexit como "la gran mentira de los últimos 30 años" tras haber provocado caídas de diez puntos de PIB en el Reino Unido sin resolver la gestión migratoria.

Tras destacar hitos como la emisión de deuda conjunta tras la pandemia o la respuesta unitaria ante la guerra de Ucrania, el presidente galo ha instado a dar un "choque de unidad" para consolidar el paso de la UE de la paz y la prosperidad a la potencia plena.

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