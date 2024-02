VÍDEO: Biden asegura que su memoria "está bien" después de que un fiscal especial asegurase que es "limitada"

Critica la referencia a que no recuerda los momentos de la muerte de su hijo: "No necesito que nadie me recuerde cuándo falleció"



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha destacado que su "memoria está bien" después de que el fiscal especial Robert Hur señalase en un documento respecto a su caso por retención de documentos clasificados, por el que finalmente no será imputado, que la memoria del mandatario se encuentra "significativamente limitada".

"No, mira, mi memoria está bien. Echa un vistazo a lo que he hecho desde que soy presidente. Ninguno de ustedes pensó que podría superar ninguna de las cosas que conseguí sacar adelante", ha declarado Biden durante una rueda prensa en la Casa Blanca.

Durante la misma, el mandatario ha diferenciado su caso del expresidente Donald Trump, imputado precisamente por retener y difundir también documentos clasificados, por su cooperación con la investigación y por no obstruir a la justicia "como hizo Trump".

En ese sentido, ha trasladado parte de la culpa a su equipo de asesores que, según su versión, deberían haberlos devuelto, aunque ha admitido que tendría que haber estado más atento a esta cuestión. "Pensé que habían sido devueltos. Y los hechos son que han llegado a una firme conclusión: que no incumplí la ley", ha añadido el presidente.

Biden también ha criticado duramente la parte del informe del fiscal especial donde se menciona que no recuerda los momentos de la muerte de su hijo Joseph 'Beau' Biden, fallecido en 2015 a causa de un cáncer cerebral.

"Hay una referencia a que no recuerdo cuándo murió mi hijo. ¿Cómo se atreve a plantear eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé para mis adentros que no era de su maldita incumbencia (...) No necesito que nadie me recuerde cuándo falleció", ha añadido.

El fiscal especial Robert Hur ha concluido en un informe que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retuvo y reveló "intencionalmente" documentos clasificados, si bien ha descartado presentar cargos en su contra debido a su avanzada edad y por colaborar durante todo el proceso.

Poco después, Biden ha emitido un comunicado en el que ha resaltado que la investigación ha sido "exhaustiva" y se remonta a la década de 1970, cuando era senador. "Me alegra ver que llegaron a la conclusión a la que pensé que llegarían: que no se presentarán cargos en este caso y que el asunto está cerrado", ha dicho.

