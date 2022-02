VÍDEO: Biden cree que "sería inteligente" que los ciudadanos estadounidenses abandonaran Ucrania

"Si hay invasión de Rusia, no habrá Nord Stream 2", ha advertido Biden

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha afirmado este lunes que "sería inteligente" que los ciudadanos estadounidenses que están en Ucrania abandonaran el país ante una posible invasión rusa.

"Pienso que sería inteligente salir del país", ha afirmado Biden en declaraciones durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Washington.

Biden ha matizado que no se refiere al personal diplomático, sino a "los estadounidenses que están allí". "No me gustaría nada que se vieran atrapados en el fuego cruzado, si ellos invaden, y no hay ninguna necesidad. Si yo fuera ellos lo haría, me marcharía", ha indicado.

Además, Biden ha advertido a Rusia de que si invade Ucrania, sería el fin del gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia con Alemania. "Si hay invasión de Rusia, no habrá Nord Stream 2 (...). Le pondremos fin (...). Os prometo que puedo hacerlo", ha señalado.

En cualquier caso, Biden ha explicado que no sabe si el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene intención de autorizar una invasión de Ucrania antes de que termine el invierno, aunque sí sabe que "está en posición" de hacerlo.

"Sé que ahora está en una posición en la que puede invadir asumiendo que el terreno está helado por encima de Kiev. Tiene la capacidad de hacerlo. Lo que vaya a hacer ya no lo sé y no creo que nadie aparte de él mismo lo sepa", ha apuntado. Para Biden, "sería un error gigantesco entrar en Ucrania. El impacto para Europa y para el resto del mundo sería devastador".

El dirigente estadounidense ha expresado por otra parte su esperanza de que Rusia finalmente decida aceptar la vía diplomática.

"TODA LA OTAN ESTÁ PREPARADA"

Biden ha destacado que la reunión con Scholz ha sido "muy productiva". "Alemania, junto a Estados Unidos y nuestros aliados y socios estamos trabajando estrechamente para lograr una resolución diplomática a esta situación y la diplomacia es la mejor vía para avanzar para todas las partes", ha argumentado.

"Hemos dejado muy claro que estamos dispuestos a continuar con conversaciones relevantes y de buena fe con Rusia (...), pero si Rusia elige invadir aún más Ucrania, estamos preparados conjuntamente. Toda la OTAN está preparada", ha advertido Biden.

El mandatario norteamericano ha indicado que ha abordado con Scholz la elaboración de "un paquete de sanciones potente que demuestre claramente la resolución internacional e imponga consecuencias rápidas y graves si Rusia viola la soberanía e integridad territorial de Ucrania".

En la misma línea, Scholz ha advertido de que Rusia "pagará un alto precio" si invade Ucrania. "Estamos en una situación muy complicada. Si hay una amenaza militar a Ucrania, no podemos quedarnos callados. Hay tropas en la frontera ucraniana y ello supone una grave amenaza para la seguridad europea y por eso es importante actuar juntos y hacer juntos lo que sea necesario", ha argumentado el canciller alemán.

Además, Biden ha asegurado que Estados Unidos podría conseguir "una importante porción" del combustible que perdería Europa si Rusia corta el suministro de gas natural, pero ha subrayado que Rusia "depende" de los fondos que le reporta la exportación del gas y el petróleo.

