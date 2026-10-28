VÍDEO: El bloque de Gadi Eisenkot aventaja a Netanyahu en las primeras proyecciones de las elecciones en Israel

Sede en Tel Aviv del partido Yashar de Gadi Eisenkot durante la noche electoral, a 27 de octubre de 2026 - LEYRE GUIJO / EUROPA PRESS

El partido del primer ministro israelí podría ser la formación más votada aunque la mayoría parlamentaria se perfila difícil para ambos

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El bloque encabezado por el partido Yashar del ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot va liderando las elecciones de este martes en Israel por delante de la coalición encabezada por el Likud del primer ministro Benjamin Netanayhu, según proyecciones de los medios israelíes, aunque ninguno de ellos plantea todavía un ganador claro de los comicios.

En cualquier caso, ni el bloque de Eisenkot ni el de Netanyahu está en condiciones de alcanzar una mayoría de 61 escaños. Por sondeos: Kan 11, Canal 12 y Canal 13 dan a la coalición del ex jefe del Estado Mayor 53, 52 y 53 escaños, respectivamente. El bloque de Netanyahu, por su parte, habría conseguido 50 escaños, de acuerdo con las tres proyecciones.

Por partidos, el Likud de Netanyahu es la formación individual más votada, con 25 posibles escaños, tres más que el Yashar de Eisenkot, de acuerdo con las proyecciones de estos tres medios. Los 25 posibles escaños del Likud representarían un acusado descenso frente a los 32 que ostenta ahora mismo en la Knesset, el Parlamento israelí.

La participación en estos comicios se ha incrementado en poco más de siete puntos porcentuales respecto a la última cita electoral de 2022. Así, de acuerdo a la Comisión Electoral Central, la participación se situaba en el 77,7% a las 22.00 horas, frente al 70,6 registrado hace cuatro años. Se trata de la tasa de participación electoral más elevada a la misma hora desde 1999.

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