VÍDEO: Brexit.- Johnson pide a la UE más cooperación ante la perspectiva de no alcanzar un acuerdo para el 15 de octubre

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha reclamado a la Unión Europea una mayor cooperación en las conversaciones ante la perspectiva de llegar a la fecha del 15 de octubre sin haber alcanzado un acuerdo, aunque ha asegurado que la ausencia de pacto sería un "buen resultado" para Reino Unido.

En unas declaraciones que realizará este lunes y que adelanta la agencia de noticias Press Association, Johnson ha asegurado que si no se cierra un acuerdo en el Consejo Europeo de octubre, las dos partes deberán estar preparadas para aceptar ese escenario y "seguir adelante".

Salir de la Unión Europea sin un acuerdo comercial, a juicio de Johnson, sería también un "buen resultado". El primer ministro británico también va a asegurar que el país tendrá un acuerdo comercial con la Unión Europea "como el de Australia", lo que implica que se basaría en los fijados por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"Quiero ser absolutamente claro porque, como hemos dicho desde el principio, eso sería un buen resultado para Reino Unido", sostiene Johnson, en su mensaje de este lunes. "Como Gobierno estamos preparándonos para estar listos en nuestras fronteras y en nuestros puertos", argumenta, antes de dejar claro que los británicos tendrán "control pleno" de su legislación y de sus aguas.

El negociador jefe británico, David Frost, ha asegurado este domingo que Reino Unido no tiene nada que temer ante un escenario sin acuerdo por el Brexit. "No creo que estemos asustados por en eso en absoluto", ha dicho Frost, en una entrevista publicada por el diario 'The Mail on Sunday'. "No vamos a comprometernos con lo fundamental, que es tener el control de nuestras propias leyes", ha señalado.

Si la Unión Europea y Reino Unido no alcanzan un acuerdo para fijar el marco de relaciones futuras, se adentrarían en un escenario de Brexit sin acuerdo, con una ruptura económica abrupta y recuperando cuestiones de fronteras como los aranceles.

