VÍDEO: CentroCentro acoge 'Wunderkammer', una "fábula visual" sobre la confusión entre verdad y mentira

CentroCentro acoge desde el pasado miércoles 'Wunderkammer', una exposición de la artista Ana Juan, compuesta por más de 100 piezas que reflejan un periodo de caos en el que "muchas veces no sabemos lo que es verdad y mentira" debido a las "falsas noticias" y la "inteligencia artificial", lo que hace que "nuestro mundo se tambalee", tal y como ha explicado su autora.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Ana Juan ha remarcado que esta exposición es "una "fábula visual" donde "nada es lo que parece" y que a través de metáforas "nos lleva a nuestros días, donde no sabemos la diferencia entre lo que es la verdad y lo que es mentira".

WUNDERKAMMER, CÁMARA DE MARAVILLAS EN ALEMÁN

'Wunderkammer' es una palabra alemana que significa "gabinete de maravillas", ha explicado Ana Juan, quien ha señalado que estos "gabinetes de maravillas en el pasado eran espacios físicos, donde se hacía una compilación de saber, de colecciones, donde se intentaba explicar lo que era el mundo".

Se trataba de colecciones enciclopédicas resumidas de saber universal, pero también representaban una forma personal de entender el mundo, ya que cada wunderkammer reflejaba los intereses y gustos de su creador, y su poder y capacidad para reunir aquellas colecciones.

"Hoy en día los gabinetes de maravillas son aquellos que formamos nosotros en espacios que no son físicos, que están en nubes, en nuestros tableros de Pinterest, o en nuestras fototecas. No sabemos dónde están y tampoco tenemos la certeza de que son verdad o mentira y por eso no nos llevan a la confusión", ha desgranado la artista.

Así, Ana Juan ha creado en esta exposición, de manera metáforica, su gabinete personal, donde ha reunido un muestrario de imágenes fantásticas fruto de su imaginación, obras nacidas de sus preocupaciones y dudas, pero también de sus pasiones y deseos: la verdad, la mentira, el amor, la muerte, la guerra, el arte, el poder, la vida, entre otros.

La exposición no establece un recorrido lineal, si no que un total de seis enunciados estructuran la exposición, que son el caos, la huella del caos, historias, todo y parte, dibujar el mundo y el dibujo como lenguaje plástico.

Además la muestra permite descubrir la profundidad de una obra que ha llevado el dibujo a territorios únicos. En este sentido la artista ha afirmado que se siente "más representada" con el dibujo, ya que es "el medio con el que yo me relaciono con el mundo y el lugar donde habito". Además, ha indicado que le gustaría que los visitantes de la exposición se acercaran "sin prejuicios, sin miedo y con ganas de crear su propia historia".

LA ARTISTA

Ana Juan nació en Valencia en 1961. Se formó en la Escuela Superior de Bellas Artes de esa ciudad y en 1983 se trasladó a Madrid donde reside desde entonces.

Se dio a conocer a través de publicaciones como Madriz y La Luna, y colaboraciones en prensa en los diarios El País y El Mundo. Desde entonces ha trabajado internacionalmente ilustrando portadas de libros y carteles. Destacados son sus trabajos para The New Yorker, revista para la que ha contribuido numerosas portadas, entre ellas Solidaritée, realizada con la ocasión del atentado a la revista Charlie Hebdo en enero 2015.

Su trabajo ha sido reconocido con múltiples galardones entre ellos el Premio Nacional de Ilustración del Ministerio de Cultura en 2011, la Medalla de San Carlos otorgada por la Facultad de Bellas Artes de Valencia, en 2012, o las varias medallas recibidas desde la Society of Newspaper Design de Estados Unidos. Asimismo, ha realizado exposiciones individuales y colectivas en España, Italia, Alemania, Japón, México o Estados Unidos.

