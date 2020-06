VÍDEO: China.- Borrell defiende relación "realista" con Pekín y asegura que la UE no está en la confrontación con China

BRUSELAS, 9 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado tras reunirse por videoconferencia con el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, que la UE aspira a una relación "realista" con China, negando que Bruselas esté en una línea de "confrontación" con Pekín pese a los asuntos que les separa.

En rueda de prensa tras la reunión, Borrell ha destacado que la UE y China han acordado trabajar "constructivamente" y mostrar flexibilidad para cerrar acuerdos en los temas que quedan pendientes en su relación bilateral. Unas declaraciones enmarcadas en la idea de consolidar una relación pragmática con China, en la que el bloque pueda defender sus intereses a la vez que enarbolar sus valores.

"Está claro que no tenemos el mismo sistema político y que China defiende su sistema, al igual que lo hacemos nosotros. Está claro que China tiene una ambición global, pero no creo que esté jugando un rol que ponga en duda la paz mundial. No tienen ambición militar, ni participan en conflictos armados", ha alegado.

Preguntado si la posición de la UE es de connivencia con Pekín, Borrell ha señalado que el club comunitario defiende sus principios y que, llegado el caso, sabe tomar decisiones duras como la imposición de sanciones como sucedió con Rusia ante la anexión de la península de Crimea. Sin embargo, no ve que las autoridades chinas estén inmersas en nada parecido.

El encuentro ha servido para avanzar en temas de la agenda bilateral UE-China que discutirán en una cumbre a finales de mes, como temas por resolver como la reciprocidad en las relaciones o las condiciones equitativas a nivel económico. Si bien desde la UE ya han avisado que las diferencias hacen imposible cerrar el acuerdo de inversiones en tan solo unas semanas. "Ese acuerdo no estará listo para la cumbre pero la agenda bilateral para 2025 es posible que sí, así como la declaración de la cumbre que contiene posiciones políticas y enfoques comunes", ha apuntado el Alto Representante.

Así ha llamado a buscar puntos comunes en los que China y la UE pueden cooperar como es el caso de Afganistán, país cuya estabilidad tras la inminente salida de las tropas estadounidenses y el devenir del proceso de paz entre Kabul y los taliban es de mutuo interés.

HONG KONG

Sobre la situación en Hong Kong, la UE ha reafirmado que la imposición de la ley de seguridad en el territorio puede suponer "problemas reales de tipo económico". "Hemos insistido en la necesidad de que China respete sus compromisos internacionales y a los que llegaron con Reino Unido", ha subrayado el jefe de la diplomacia europea.

Por su parte, Wang ha respondido que la polémica reforma no daña el principio de 'un país, dos sistemas' que permite más libertades a los ciudadanos del enclave y que es una forma de aumentar la seguridad en Hong Kong, además de ser una cuestión que el territorio tenía pendiente abordar desde hacía tiempo.

Con todo, Borrell ha insistido en que espera reanudar el diálogo presencial habitual con China sobre temas de Derechos Humanos, aunque en la cita de este martes han tratado la situación en Xinjiang, donde la minoría musulmana sufre discriminación, aparte de la situación en Hong Kong.

DESINFROMACIÓN CHINA

Al respecto a las campañas de desinformación, asunto que ha generado rivalidad entre China y el bloque europeo por los informes comunitarios en los que se señala el papel de Pekín, Borrell ha recordado ante el ministro chino la necesidad de ofrecer información veraz a la ciudadanía y de responder ante las narrativas que fomentan la desinformación, "vengan de donde vengan".

A su juicio, el bloque comunitario debe invertir más para atajar la desinformación, haciendo hincapié en que la tarea no pasa solo por identificar las noticias falsas sino por plantear una "narrativa positiva", algo en lo que considera que la UE debe trabajar más.

"Debemos asignar más recursos a la lucha contra la desinformación, no solo la que viene de China. Hay muchísimos actores que se dedican a la desinformación, entre ellos rusos y chinos", ha señalado.

