VÍDEO: China dice que adoptará medidas "enérgicas" para "salvaguardar sus derechos" ante los aranceles de EEUU

El Gobierno de China ha recalcado este miércoles que adoptará medidas "enérgicas" para "salvaguardar sus derechos e intereses" tras la entrada en vigor de unos aranceles del 104 por ciento por parte de Estados Unidos, tal y como ya había anunciado Donald Trump de no retirar el gigante asiático sus tarifas de represalia del 34 por ciento a los primeros gravámenes impuestos por Washington.

"No se debe privar al pueblo chino de su derecho legítimo al desarrollo y no se deben violar los intereses de seguridad y desarrollo de China", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, quien ha recalcado que Pekín "seguirá adoptando medidas enérgicas y firmes para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos", según ha informado el portal chino de noticias The Paper.

En esta línea, un portavoz del Ministerio de Comercio chino ha expresado el "firme rechazo" de Pekín a las "medidas unilaterales" y el "acoso" por parte de Washington, antes de resaltar que el país "ha adoptado contramedidas para salvaguardar sus derechos e intereses, en línea con los principios básicos del Derecho Internacional".

Asimismo, ha resaltado que "China no quiere combatir en una guerra comercial, pero el Gobierno chino no se quedará cruzado de brazos viendo cómo los derechos e intereses legítimos del pueblo chino son dañados y socavados". "Si Estados Unidos insiste en incrementar sus restricciones económicas y comerciales, China tiene la firme voluntad y abundantes medios para responder firmemente y luchar hasta el final", ha advertido, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

Pekín ha publicado durante la jornada un 'libro blanco' sobre las relaciones económicas con Estados Unidos, un documento que, según este portavoz, "busca aclarar los hechos sobre las relaciones económicas y comerciales, explicar de forma sistemática la política china sobre las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y China y mostrar los daños que causan el unilateralismo y el proteccionismo".

Este documento, publicado por el Ministerio de Comercio en su página web, recoge en su conclusión que "la historia ha demostrado que la cooperación entre China y Estados Unidos es beneficiosa para ambas partes, mientras que la confrontación daña a ambas". "Fortalecer la cooperación entre China y Estados Unidos cumple las expectativas de todo el mundo", defiende.

"Para que la economía mundial logre un desarrollo más rápido, se necesita un mercado mundial abierto, justo, transparente y basado en normas. Sin la cooperación entre China y Estados Unidos, es difícil formar un mercado mundial así", afirma, antes de incidir en que "China y Estados Unidos necesitan cooperar para establecer un orden y unas normas relevantes".

Además, insiste en que "no hay ganadores en una guerra comercial y no hay salida al proteccionismo". "El éxito de China y Estados Unidos es una oportunidad para cada uno de ellos, más que una amenaza", al tiempo que aboga porque ambas potencias "se encuentren a medio camino", a partir del "respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación mutuamente beneficiosa", para "resolver las preocupaciones respectivas a través de un diálogo" para "promover conjuntamente un desarrollo sano, estable y sostenible de las relaciones económicas y comerciales" bilaterales.

La reacción de Pekín ha llegado después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmara que la nueva ronda de aranceles a China, que eleva el total al 104 por ciento, entraría en vigor en la medianoche del martes, al tiempo que aseguró que el presidente estadounidense ya había firmado la orden ejecutiva habilitante.

Asimismo, se hizo eco del convencimiento del mandatario republicano de que China se ha "equivocado" al optar por responder a los aranceles estadounidenses, pero también de que Pekín "quiere" y "tiene" que llegar a un acuerdo con Washington. "Cuando Estados Unidos recibe un puñetazo, devuelve el golpe con más fuerza", sostuvo, antes de aseverar que Trump "cree que (el presidente chino) Xi (Jinping) y China quieren llegar a un acuerdo". "Simplemente no saben cómo empezar", zanjó.

