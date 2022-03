VÍDEO: China informa de 3.507 positivos por la COVID-19 en la ola más grave de casos desde el inicio de la pandemia

Archivo - 10 January 2022, China, Anyang: Residents of Huatong Century City Community line up for the Covid-19 test in the sealed area of Hua county, Anyang City. China records 157 new confirmed cases of the corona, 97 of which are local. Photo: Wang Ziru - Wang Zirui/SIPA Asia via ZUMA Pr / DPA - Archivo