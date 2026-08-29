VÍDEO: China.- Nepal contacta con un segundo español desaparecido tras la catastrófica riada de Rasuwa

1112970.1.260.149.20260829130710 Imagen de archivo de la riada en Nepal, a 27 de agosto de 2026 - Safal Prakash Shrestha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) - Las autoridades de Nepal ha anunciado este sábado que está en contacto con un segundo ciudadano español al que se daba por desaparecido tras la devastadora riada de principios de esta semana en el distrito de Rasuwa, en la frontera con Tíbet.

En su último balance de esta mañana, la Junta de Turismo de Nepal eleva a "dos" el número de españoles rescatados después de que este pasado viernes por la tarde anunciara el salvamento de uno de los, hasta entonces, tres españoles desparecidos durante la tragedia.

La Junta apostilla sobre los españoles aparecidos en su tabla que que están en situación de "comunicación", sin dar más detalles.

De acuerdo con el último balance de este sábado, los efectivos de salvamento nepalíes han rescatado o contactado ya con 187 extranjeros que permanecían sin localizar después de la enorme crecida registrada el miércoles del río Bhotekoshi, y que ha dejado ya 626 muertos en Nepal, más otros siete en la región autónoma china de Tíbet.

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