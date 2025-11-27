VÍDEO: Condenado a más de once años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

Archivo - El presidente de Perú, Pedro Castillo, habla ante el Congreso durante la moción de censura en su contra - ---/Presidencia Peru/dpa - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Un tribunal de Perú ha condenado este jueves a más de once años de prisión al expresidente de Perú Pedro Castillo (2021-2022) por el delito de conspiración para rebelión, al considerar que participó en el intento fallido de golpe de Estado de diciembre de 2022.

La Sala Penal Especial del Tribunal Supremo le ha sentenciado a once años, cinco meses y 15 días de prisión por dicho delito, y le ha absuelto del delito de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía había pedido 34 años de cárcel en su contra.

Castillo, que en sus alegatos finales ha asegurado ser inocente de los delitos que se le imputaban, ha presentado antes de conocer su sentencia una solicitud de nulidad absoluta del proceso, denunciando la parcialidad de los magistrados, según recoge el diario peruano 'La República'.

De igual forma, la entonces primera ministra, Betssy Chávez, y el exministro de Interior Willy Huerta han recibido la misma condena impuesta a Castillo, que lleva en prisión preventiva desde diciembre de 2022. En cambio, el exministro Aníbal Torres ha sido condenado a seis años y ocho meses.

En el caso de Chávez, que está asilada en la Embajada de México, se ha emitido una orden de detención a nivel nacional e internacional. En cuanto a Huerta y Torres, la pena está suspendida hasta que sea confirmada en una instancia superior.

