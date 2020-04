VÍDEO: Coronavirus.- Trump afirma que se han realizado "más de dos millones" de pruebas para diagnosticar el coronavirus

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que Estados Unidos ha realizado "más de dos millones" de pruebas para diagnosticar el Covid-19 en el país.

"Hoy he sido informado de que hemos sobrepasado los dos millones de test realizados en Estados Unidos", ha indicado Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca, donde ha precisado que las pruebas son "altamente sofisticadas y precisas". Por su parte, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha señalado que se realiza la prueba a 100.000 personas al día.

En este sentido, Trump ha afirmado que "otros países están observando" lo que Estados Unidos hace en el marco de la pandemia del coronavirus y que la operación de realización de pruebas para detectarlo en el país norteamericano se ha convertido "de lejos" en "la mejor y más sofisticada de cualquier sitio".

No obstante, el mandatario ha reconocido que no podrán realizarse pruebas de coronavirus masivas en Estados Unidos a medida que el país vuelva a la normalidad, pero ha aseverado que este extremo no será necesario.

"Queremos tenerlas y veremos si las tenemos. ¿Lo necesitamos? No (...) Estamos hablando de 325 millones de personas y eso no va a suceder. Otros países lo hacen pero lo hacen de forma limitada", ha señalado, al tiempo que ha sugerido la posibilidad de llevar a cabo test "masivos" en "ciertas áreas" del país.

Por otra parte, Trump ha valorado que los hospitales y los estados no deben participar del reparto de fondos adicionales propuesto en un programa económico que se agregaría al plan de estímulo económico de dos billones que Estados Unidos ha aprobado para responder a la crisis del Covid-19. El programa en cuestión proporciona préstamos para pequeñas empresas, según ha informado la cadena de televisión CNN.

Así, el dirigente estadounidense cree que hospitales y estados deberían contar con fondos adicionales, pero es algo que apoya "para la próxima fase". Los senadores estadounidenses han discutido este jueves propuestas para incorporar el programa económico al plan de estímulos.

Los republicanos buscan canalizar 250.000 millones de dólares de fondos adicionales para pequeñas empresas, pero los demócratas opinan que el apoyo a los hospitales y los estados debería incluirse en esta propuesta.

TASAS MÁS BAJAS

Por su parte, la coordinadora de la respuesta de la Casa Blanca del grupo de trabajo del coronavirus en Estados Unidos, Deborah Birx, ha trasladado que las tasas de infección en algunas de las zonas que están comenzando a registrar gran número de casos de Covid-19, como Washington, Baltimore o Filadelfia, son más bajas que las tasas registradas en los primeros "puntos calientes" del país.

"Los brotes originales fueron muy grandes, pero parece que las tasas de ataque en los más nuevos son mucho más bajos que en Nueva York o Nueva Jersey", ha dicho Birx.

En esta línea se ha expresado también el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en el país norteamericano, Anthony Fauci, que ha señalado que se está registrando "un decrecimiento dramático en la necesidad de nuevas hospitalizaciones".

La pandemia de coronavirus ha dejado ya 15.938 muertos en Estados Unidos, donde el estado de Nueva York ha registrado otros 779 fallecidos en el último día, lo que sitúa en 7.067 la cifra total de decesos en la región. El país norteamericano es el territorio que más casos de Covid-19 ha confirmado del mundo, casi 457.000.

