La Casa Blanca ha afirmado este jueves que el reciente despliegue de tropas por parte de varios países europeos, como Francia, Alemania o Suecia, para reforzar la seguridad en torno a Groenlandia no altera el deseo manifiesto del presidente estadounidense, Donald Trump, de adquirir Groenlandia.

"No creo que las tropas en Europa influyan en el proceso de toma de decisiones del presidente ni en absoluto en su objetivo de adquirir Groenlandia", ha expresado este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

En este sentido, ha reiterado que el magnate ha dejado "muy clara" su prioridad de obtener Groenlandia. "Cree que hacerlo es lo mejor para nuestra seguridad nacional", ha indicado tras ser preguntada por el reciente despliegue de tropas por parte de países europeos.

Trump ha insistido en que el control de Groenlandia por parte de Washington "es vital para la 'Cúpula Dorada'" que construye el país norteamericano, un escudo antimisiles similar a la 'Cúpula de Hierro' que tiene Israel y que fue desvelado por la Casa Blanca en mayo de 2025.

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, anunció el miércoles la creación de un grupo de trabajo de alto nivel para encontrar una "solución común" a los desacuerdos con Estados Unidos sobre Groenlandia tras una reunión entre las delegaciones estadounidense, danesa y groenlandesa en la Casa Blanca.

Al encuentro, impulsado por el vicepresidente estadounidense JD Vance, acudió Rasmussen, así como la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, además del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

