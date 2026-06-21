VÍDEO: EEUU aboga por "transformar las relaciones" con Irán en Suiza pero no descarta volver a los "viejos métodos"

June 21, 2026, Peshawar, Peshawar, Pakistan: Prime Minister Shehbaz Sharif Meets U.S. Vice President J.D. Vance in Switzerland..Bürgenstock, Switzerland â€” Muhammad Shehbaz Sharif meets J.D. Vance on the sidelines of high-level talks in Bürgenstock. The - Hussain Ali / Zuma Press / Europa Press / Contacto

Vance tiende la mano a Irán a cambio de su renuncia a un arma nuclear y a su "rol como desestabilizador regional"

Se declara "bastante contento" con la situación en Líbano a pesar de la ofensiva israelí pero reconoce que "queda tela que cortar"

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha inaugurado junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, la cumbre diplomática con Irán en la ciudad suiza de Bürgenstock en su primer encuentro tras la firma del memorandum de entendimiento concebido como primer paso para poner fin a la guerra; un encuentro en el que Vance espera "pasar página" y evitar la opción, nunca descartada, de volver "a los viejos métodos" del conflicto.

En una comparecencia ante las cámaras y frente la mesa de negociación, Vance ha transmitido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera que la reunión sirva para "transformar la relación entre Estados Unidos y el pueblo de Irán y tender la mano al pueblo iraní".

A sus líderes, Vance ha preguntado "si están dispuestos a dejar de ser impulsores de la inestabilidad regional y si están dispuestos a renunciar a sus ambiciones de armas nucleares a largo plazo", los dos grandes objetivos de la reunión.

Como nota particular, los dos principales negociadores iraníes, el presidente del Parlamento, Mohamed Baquer Qalifab, y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, no han comparecido ante las cámaras y en su lugar se han quedado en una esquina de la sala de negociaciones, sin hacer declaraciones.

Vance ha abordado una parte clave de las negociaciones: la crisis en Líbano por la continuación de la ofensiva israelí en el sur del país en medio de cruentos combates contra las milicias chiíes de Hezbolá, al asegurar que ahora mismo está "bastante contento" con el desarrollo de una situación que, ha juzgado, parece más tranquila que hace unos meses, pero también ha reconocido que "queda tela que cortar".

El Ministerio de Salud libanés, cabe recordar, ha constatado más de 120 muertos en ataques israelíes durante las últimas 48 horas.

"Estas cosas siempre son un poco complicadas. Si comparamos la situación de hace tres meses con la de hace tres semanas, se ha avanzado mucho. Si comparamos la situación de hace tres semanas con la de hace tres días, se ha avanzado aún más", ha declarado Vance antes de insistir en que Trump se ha comprometido "a lograr un alto el fuego regional completo. "Todos trabajamos por la paz regional aunque existan, por supuesto, desacuerdos sobre cómo alcanzarla".

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