Biden aprueba la declaración de desastre mayor en California

Trump culpa al gobernador de California de los incendios forestales, mientras que Newsom lo tilda de "pura ficción"

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Las autoridades estadounidenses han informado este miércoles de que han ascendido a cinco las víctimas mortales por los incendios descontrolados que están afectando a la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha aprobado la declaración de desastre mayor en el estado.

El alcalde de Pasadena, Víctor Gordo, ha manifestado que la comunidad ha "experimentado una tremenda tragedia", puesto que más de 100.000 personas están bajo órdenes de evacuación obligatoria y otras 100.000 están recibiendo recomendaciones de evacuación porque están "en una zona de peligro".

"Esta es una oportunidad para que nosotros, como comunidad, como pueblo, nos unamos y trabajemos para apoyarnos unos a otros. Ya sea que te hayas visto afectado o no, aprovecha la oportunidad para ayudar a un vecino, ayudar a un amigo", ha señalado en declaraciones recogidas por la cadena de televisión estadounidense CNN.

Por su parte, la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, ha pedido a la población que se mantenga alejada de las zonas afectadas por las llamas: "Por favor, por favor, por favor, si no es necesario que estén en la zona, no los necesitamos en la zona. (...) Había muchas personas que no viven en la zona que solo querían ir y echar un vistazo".

En el condado de Los Ángeles hay cinco incendios forestales activos, siendo los más grandes los de Palisades, que ha quemado más de 6.400 hectáreas, y de Eaton, que ha quemado alrededor de 4.300 hectáreas. También hay fuegos activos en Woodley, Hurst y Lidia.

Las autoridades desconocen el origen de las llamas y han abierto una investigación al respecto. El presidente, Joe Biden, que ha asegurado que las autoridades están haciendo todo lo posible, ha declarado el desastre mayor en el estado, ordenando ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación en las áreas afectadas. En la víspera, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia.

En este contexto, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra Newsom a través de su plataforma Truth Social, considerando que "él es el culpable de esto" por sus políticas sobre agua, si bien la oficina del gobernador calificó sus comentarios de "pura ficción".

"Se negó a firmar la declaración de restauración del agua que se le presentó y que habría permitido que millones de galones de agua, provenientes del exceso de lluvia y nieve derretida del Norte, fluyeran diariamente a muchas partes de California, incluidas las áreas que actualmente están ardiendo de una manera prácticamente apocalíptica", ha manifestado el republicano.

La oficina de prensa de Newsom ha asegurado en su perfil de X que "no existe ningún documento llamado declaración de restauración del agua": "Es pura ficción". Asimismo, ha agregado que "el gobernador se centra en proteger a las personas, no en jugar a la política, y en asegurarse de que los Bomberos tengan todos los recursos que necesitan".

