VÍDEO: EEUU.- Biden pide calma y confianza en la democracia, pero asegura que los números de su victoria son "claros"

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado este viernes que los números son "claros" y que está camino de ganar la elección presidencial, pero ha pedido calma y confianza en la democracia a sus votantes hasta que termine el recuento de votos.

"Vamos a ganar esta carrera con gran parte de la nación tras nosotros", ha afirmado Biden en un corto discurso desde Wilmington, la ciudad donde reside en el estado de Delaware. Luego ha pedido confianza en el proceso electoral de recuento y ha incidido en que "la democracia funciona".

El candidato demócrata ha hecho hincapié en la importancia de que se "cuenten todos los votos" y ha señalado que no permitirá que se dejen de contar, como pretende la campaña de Trump en algunos estados disputados en los que ha presentado demandas.

Biden, que estaba acompañado en el estrado por la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris, se ha despedido de sus votantes asegurándoles que espera poder hablarles mañana de nuevo.

LOS NÚMEROS DE BIDEN

Biden se encuentra por delante en el recuento de cuatro de los seis estados que quedan en liza: Georgia, Pensilvania, Arizona y Nevada.

Mientras sus márgenes en Arizona se están reduciendo, la distancia respecto a su rival, el republicano Donald Trump, aumenta en Pensilvania y Georgia, estados en los que el actual presidente lideraba los comicios hasta la mañana de este jueves, cuando el exvicepresidente se puso por delante.

Por ello, el candidato demócrata se ha mostrado confiado de que acabará ganando en estos cuatro estados, lo que le daría un amplio margen respecto a Trump.

Además, Biden ha recordado que, si las distancias se mantienen, será el primer candidato demócrata en ganar el estado de Arizona en unas elecciones presidenciales en 24 años y el primero en hacerlo en Georgia en 28 años.

UN MENSAJE CONCILIADOR

El exvicepresidente de la Administración Obama ha agradecido su voto a los 74 millones de estadounidenses que le han apoyado en estas elecciones y le han convertido en el candidato más votado de la historia de Estados Unidos, pero también se ha dirigido a aquellos que han escogido otras opciones políticas.

"Somos oponentes, pero no enemigos, somos americanos, no importa por quién hayas votado. Podemos acordar dejar atrás el odio y la demonización. No va a ser fácil, pero tenemos que intentarlo", ha llamado a la concordia el candidato.

Biden se ha reafirmado en esta idea al asegurar que "tiene que representar a los que le han votado y a los que no. Ese es el trabajo" y ha puesto su esperanza en "apagar las llamas del conflicto solucionando problemas".

EL CORONAVIRUS, LA PRIORIDAD DEL COMIENZO DE SU PRESIDENCIA

El exvicepresidente también ha informado de que ha mantenido reuniones junto a Harris y un grupo de expertos en sanidad y economía para poner en marcha un paquete de medidas para enfrentarse a la pandemia en el primer día que tome posesión del cargo.

Después de que ayer Estados Unidos experimentara un nuevo récord con más de 100.000 contagios por coronavirus, Biden ha tenido palabras de consuelo para las familias de los 240.000 fallecidos por la pandemia.

El exvicepresidente se ha despedido asegurando que "nunca ha sido más optimista respecto al futuro".

