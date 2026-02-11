Bondi lamenta el sufrimiento de las víctimas de Epstein ante críticas por proteger nombres de abusadores

Archivo - October 10, 2025, Tampa, Florida, USA: United States Attorney General Pam Bondi speaks on an arrest involving death threats to conservative host Benny Johnson and his wife Katelyn Johnson during a press conference on Friday, Oct. 10, 2025 in Tam - Europa Press/Contacto/Luis Santana - Archivo

Los demócratas cuestionan que el Departamento de Justicia publicara información sensible sobre las afectadas y denuncian impunidad

La fiscal general defiende que Trump no ha cometido ningún delito tras las críticas por la aparición de su nombre en los archivos

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha lamentado este miércoles el sufrimiento de las víctimas del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en medio de las críticas por parte de la bancada demócrata por publicar información sensible sobre las afectadas y "proteger" los nombres de los "abusadores" en los archivos relacionados con el caso.

"Lamento profundamente lo que ocurrió con las víctimas debido a las acciones de este monstruo", ha señalado ante una comisión judicial de la Cámara de Representantes, instando a la población a compartir con las autoridades cualquier información relativa a daños o abusos por parte de personas involucradas en la trama.

Bondi ha resaltado que el Departamento de Justicia estadounidense "se compromete a exigir responsabilidades" con "todo el rigor de la ley". "En 2025, el FBI arrestó a más de 1.700 depredadores de menores, un aumento del 10% con respecto a 2024. Hemos localizado a 2.700 víctimas de explotación infantil", ha aseverado.

Durante la audiencia, la representante demócrata por Washington, Pramila Jayapal, ha pedido a las víctimas de Epstein sentadas en la sala que levanten la mano si no se han reunido en ningún momento con el Departamento de Justicia, tras lo que todas ellas han hecho este gesto, y ha instado en consecuencia a la fiscal a pedir perdón.

"Donald Trump convirtió la publicación de los archivos de Epstein en el centro de su campaña porque pensó que le beneficiaría. Luego, usted asumió el cargo y afirmó tener una lista (de los implicados en la trama) solo para luego decir que no existía", ha criticado.

Jayapal ha criticado también que el Departamento de Justicia publicara los nombres de las supervivientes sin censura en un primer momento, salvo uno de ellos, junto con "numerosos archivos" que revelaban "correos electrónicos, direcciones y fotografías de desnudos" de las afectadas, así como la identidad de Jane Doe, que "estuvo protegida durante décadas".

En otro punto de la audiencia, Bondi se ha enzarzado con el demócrata por Nueva York, Jerry Nadler, por los mismos motivos, quien ha asegurado que la publicación de los archivos solo se produjo tras una iniciativa aprobada en el Congreso y que, pese a ello, el Departamento publicó "información personal de las víctimas mientras protegían los nombres de los abusadores".

"La respuesta a mi pregunta de a cuántos cómplices de Epstein han acusado es cero. Usted ha sido fiscal general durante todo un año y su Departamento de Justicia despidió al fiscal principal de este caso y afirmó, de forma falsa, que no había más pistas", ha señalado.

Nadler ha reiterado que "resulta impactante que el Departamento no ocultara los nombres de las víctimas de Epstein, pero sí los de sus abusadores". "No sé si esto se debe a incompetencia o si fue deliberado y malicioso", ha dicho, agregando que es, asimismo, "preocupante" que las autoridades no hayan llevado a "ninguno de los perpetradores ante la justicia".

En respuesta, Bondi ha recordado que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó la ley para divulgar todos esos documentos. "Es el presidente más transparente de la historia del país y ninguno le preguntó a Merrick Garland (fiscal general durante el mandato del expresidente Joe Biden) durante los últimos cuatro años ni una palabra sobre Jeffrey Epstein", ha indicado.

APARICIÓN DE TRUMP EN LOS ARCHIVOS

Por otro lado, Bondi ha tenido que hacer frente a preguntas incómodas en relación con la aparición de Trump en los archivos, en particular del representante demócrata por California, Ted Lieu, que le ha preguntado sobre si había presencia de menores de edad en las fiestas a las que acudió el magnate republicano junto con Epstein.

"No hay evidencias de que Donald Trump haya cometido ningún delito", ha respondido Bondi, agregando que el interrogatorio es "ridículo" y que los representantes demócratas "están tratando de desviar la atención" de todo lo logrado durante el segundo mandato del magnate.

Tras su respuesta, Lieu ha acusado a Bondi de haber mentido bajo juramento, aludiendo a un testigo que llamó al FBI para denunciar presuntas acusaciones de agresión sexual en contra de Trump, según se desprende de los documentos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense.

"Hay más de 1.000 víctimas de trata sexual y no ha responsabilizado a ningún hombre. Qué vergüenza. Si tuviera un poco de decencia, renunciaría en cuanto concluya esta audiencia", ha resaltado el representante demócrata.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1051193/1/bondi-lam...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06