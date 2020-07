VÍDEO: EEUU/China.- Pompeo defiende que China practica "nueva tiranía" y pide trabajar para "cambiar su comportamiento"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha defendido este jueves que China practica una "nueva tiranía", al tiempo que ha pedido al país norteamericano y a sus aliados que trabajen para "cambiar su comportamiento".

"Como el presidente (Donald) Trump ha dejado muy claro, necesitamos una estrategia que proteja a la economía estadounidense y nuestro modo de vida. El mundo libre debe triunfar sobre esta nueva tiranía", ha dicho Pompeo durante un discurso pronunciado en la Biblioteca Nixon.

A juicio de Pompeo, "debemos admitir nuestra verdad, que debería guiarnos en los años y décadas venideros". "Si queremos tener un siglo XXI libre y no el siglo chino con el que (el presidente de China) Xi Jinping sueña, el viejo paradigma de compromiso con China no funciona", ha señalado. "No debemos continuarlo y no debemos volver a él", ha insistido en su discurso, titulado 'La China comunista y el futuro del mundo libre'.

Asimismo, Pompeo ha deslizado que la competición entre Washington y Pekín es una Guerra Fría moderna y ha detallado que "asegurar las libertades del Partido Comunista Chino es la misión de nuestro tiempo y Estados Unidos está perfectamente posicionado para liderarlo", según ha informado la cadena de televisión CNN.

Aunque ha reconocido las diferencias entre China y la Unión Soviética, sí ha detallado que Pekín comete errores como lo hiciera Moscú, como alienar a los aliados y rechazar los derechos de propiedad y el Estado de Derecho. En este contexto, ha calificado Xi como un "verdadero creyente en una ideología totalitaria en bancarrota".

"La verdad es que nuestras políticas y las de otras naciones libres resucitaron la economía en quiebra de China solo para ver a Pekín morder las manos internacionales que la alimentaban", ha zanjado el secretario de Estado.

Washington dio el miércoles 72 horas a Pekín para que cierre su Consulado General en Houston, la última acción en el marco de la escalada de tensiones en la que se encuentran ambos países.

China y Estados Unidos llevan años inmersos en una escalada de tensión que va desde la guerra comercial hasta las restricciones a periodistas y medios, si bien en los últimos meses se ha disparado a cuenta de la pandemia de coronavirus, de la que Washington culpa directamente a Pekín.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA

https://www.europapress.tv/internacional/505563/1/aumenta-te...

CONTACTO: INFORMATIVOSTV@EUROPAPRESS.ES