January 23, 2026, New York, New York, USA: People carry signs that read 'ICE OUT' 'All are welcome here' joining thousands of New Yorkers marching from Manhattan's Union Square to stand in solidarity with Minnesota on the day of a statewide walkout protes - Europa Press/Contacto/Gina M Randazzo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Miles de personas han salido a las calles este viernes en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, para denunciar abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), enmarcadas en las agresivas políticas antiinmigratorias de la Administración Trump, incluida la muerte a tiros de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good el pasado 7 de enero perpetrada un agente federal.

Una gran marcha ha recorrido el centro de Minneapolis desde el estadio de fútbol americano US Bank Stadium hasta el Target Center, un pabellón deportivo en el que se ha desarrollado un acto como colofón de la manifestación, donde se han pronunciado discursos contra las actuaciones del ICE, según ha informado la cadena de televisión CBS.

Esta movilización ha estado enmarcada en una gran jornada de protesta en la que los organizadores han llamado a la huelga --laboral, escolar y de consumo-- "para oponerse unidos a las acciones del gobierno federal contra el estado", dentro del movimiento de protesta 'ICE Out for Good' (ICE fuera para siempre) que engloba a más de cien organizaciones como sindicatos, grupos por los derechos civiles y entidades religiosas.

Los organizadores han exigido la salida del ICE del estado de Minnesota, la apertura de un proceso legal contra el agente que mató a Renee Good, acabar con la financiación del ICE en los próximos presupuestos federales y una investigación "por violaciones constitucionales y humanas de los estadounidenses y nuestros vecinos". Además, han instado a las empresas a que cesen sus relaciones económicas con el cuerpo federal.

La policía ha detenido a 100 personas que se han concentrado en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul después de que la protesta sobrepasara los límites que se habían acordado con las autoridades aeroportuarias.

"Cuando la actividad permitida excedió los términos acordados, la Policía del Aeropuerto MSP comenzó a tomar las medidas necesarias, incluidos arrestos, para proteger la seguridad pública, la seguridad del aeropuerto y el acceso a la Terminal 1", reza un comunicado de la Comisión Metropolitana de Aeropuertos --encargada de la gestión de las instalaciones-- recogido por la cadena CNN.

Los manifestantes han tenido que hacer frente a una ola de frío que azota Estados Unidos y que ha dejado temperaturas de menos 10 grados centígrados. "Son -10 grados y miles aún se presentaron con fuerza en Minneapolis. Así somos nosotros", ha asegurado el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, que ha mostrado su apoyo a las movilizaciones.

El Gobierno liderado por Donald Trump lanzó la operación contra la inmigración 'Metro Surge' el pasado mes de diciembre en Minnesota que el inquilino de la Casa Blanca ha justificado bajo la afirmación de un aumento de la criminalidad. "¿Realmente quieren los habitantes de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, prisioneros violentos liberados y fugados?", declaró.

Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Good o la detención de un niño de cinco años, han desatado la polémica entre la población del estado que ha respondido con manifestaciones y protestas contra la operación del ICE.

