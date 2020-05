VÍDEO: EEUU.- El Pentágono publica oficialmente tres vídeos que muestran "fenómenos voladores no identificados"

Una de las imágenes que pueden verse en los vídeos publicados por el Pentágono que muestran "fenómenos voladores no idenficados".

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha publicado oficialmente este lunes tres cortos vídeos de la Marina que muestran "fenómenos voladores no identificados", después de que las grabaciones hayan circulado sin tener autorización desde 2007 y 2017, según ha informado en un comunicado.

En concreto, los vídeos, uno de ellos grabado en noviembre de 2004 y los otros dos en enero de 2015, muestran lo que parecen ser objetos voladores no identificados que se mueven, uno de ellos rápidamente, mientras cámaras de infrarrojos los graban.

De hecho, en una de las grabaciones, también puede escucharse al personal del Pentágono reaccionando con asombro a la rapidez con la que se mueve lo que están grabando. Otra voz especula con que podría ser un dron.

Según el comunicado, la Marina estadounidense reconoció que los vídeos que ya eran de dominio público habían sido grabados por el cuerpo. Así, "después de una revisión exhaustiva", se ha decidido su publicación porque "no revela capacidades o sistemas sensibles y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo militar de fenómenos voladores no identificados".

Asimismo, el Pentágono ha precisado que la publicación de los vídeos también sirve para "aclarar cualquier idea errónea" sobre si el metraje que ha estado circulando era real o no o si hay más imágenes en los vídeos.

