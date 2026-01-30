VÍDEO: EEUU publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite

1047470.1.260.149.20260130200327 Archivo - December 18, 2025, Unknown, Unknown, Unknown: DATE and LOCATION UNIDENTIFIED. House Oversight Dems release new photos from Jeffrey Epstein’s estate to the public. A photo of JEFFREY EPSTEIN at an event as released by House Democrats. - Europa Press/Contacto/Epstein Estate/House Oversig

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes más de tres millones de páginas adicionales de los documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, en el marco de la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre, si bien daba un mes de plazo para la publicación de los archivos, fecha que venció a finales de diciembre de 2025.

En este paquete se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, y, en combinación con las publicaciones anteriores, se eleva a cerca de 3,5 millones de páginas lo difundido "en cumplimiento de la ley". Estos documentos los han recopilado de las investigaciones contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell; así como las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual.

Justicia, que ha indicado que ha "errado a la hora de recopilar material en exceso", ha explicado que "cualquier material no presentado" se debe a que son documentos duplicados, que "no guardan ninguna relación con estos casos" o que están protegidos por "privilegios del proceso deliberativo y abogado-cliente".

Durante el proceso, ha dado instrucciones "claras" a los revisores para que las censuras se limitaran a la protección de las víctimas y sus familias. "Algunas imágenes pornográficas, ya fueran comerciales o no, han sido censuradas, dado que el Departamento ha considerado a todas las mujeres que aparecían en ellas como víctimas. No se han censurado a personalidades ni políticos", ha asegurado.

Posteriormente, en una rueda de prensa, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, ha insistido en que ningún hombre, incluido Trump, se ha visto protegido durante la divulgación de los archivos: "Puedo asegurar que hemos cumplido con la ley. No hemos protegido a Trump, ni dejamos de proteger a nadie", ha zanjado.

"Las categorías de documentos retenidos incluyen aquellos que la ley permite retener, archivos que contienen información personal que identifica personalmente a las víctimas o sus expedientes personales y médicos, y archivos similares, cuya divulgación constituiría una invasión claramente injustificada de la privacidad personal", ha dicho.

Tampoco publicarán "cualquier documento que ponga en peligro una investigación federal activa", ha zanjado Blanche. "Si bien la ley permite la retención de información que es necesario mantener en secreto por motivos de seguridad nacional o política exterior, no se retiene ni censura ningún archivo por ese motivo", ha agregado.

Durante su intervención también ha echado por tierra la idea de que su oficina tenga una lista secreta de nombres de hombres asociados a Epstein que abusaron de mujeres y ha aseverado que, si obtienen pruebas que les permitan procesarlos, lo harán.

