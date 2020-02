VÍDEO: EEUU y los talibán alcanzan un acuerdo para una "reducción de la violencia" de siete días en Afganistán

Publicado 14/02/2020 19:49:10 CET

El Gobierno de Estados Unidos y los talibán han alcanzado un acuerdo para una "reducción de la violencia" durante siete días, según ha anunciado este viernes un alto cargo estadounidense, tras meses de conversaciones en el marco del proceso de paz en el país asiático.

El pacto entre Washington y los insurgentes para esta "reducción de la violencia" --que no un alto el fuego-- aún no está en marcha y no hay fecha declarada para ello, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense NBC.

Fuentes del Departamento de Estado citadas por la cadena ABC han destacado que el acuerdo es "muy específico" y han agregado que "si los talibán aplican lo que se han comprometido a hacer", Estados Unidos "irá adelante con el acuerdo".

El acuerdo sobre la "reducción de la violencia" abre la puerta a progresos en las conversaciones entre ambas partes para un acuerdo general que contemplaría la retirada de los cerca de 12.000 militares estadounidenses del país asiático.

El anuncio ha llegado tras las últimas reuniones en Qatar entre el representante especial de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad, y los talibán para limar los últimos flecos que faltaban para un acuerdo sobre este punto.

El secretario de Defensa estadounidense, Mike Esper, confirmó el jueves que ambas partes habían negociado esta propuesta de "reducción de la violencia", mientras que el secretario de Estado, Mike Pompeo, habló de "un avance importante" en las conversaciones.

El Gobierno afgano no se ha pronunciado por el momento sobre el anuncio, si bien el asesor de Seguridad Nacional de Afganistán, Hamdulá Mohib, recalcó en enero que "es necesario un alto el fuego para crear un ambiente propicio para las conversaciones".

