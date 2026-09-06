VÍDEO: Las encuestas a pie de urna sitúan a la ultraderechista AfD al borde de la mayoría absoluta en Sajonia-Anhalt

06 September 2026, Saxony-Anhalt, Magdeburg: German flags and the state flag of Saxony-Anhalt (L) are visible next to the AfD logo outside the Alternative for Germany (AfD) election party at the Altes Theater. A new state parliament will be elected in Sax - Sebastian Gollnow/dpa

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha ganado las elecciones regionales en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, aunque sin los votos suficientes para gobernar en solitario, con lo que se abre la puerta a la formación de un gobierno apoyado por el resto de formaciones políticas. Los colegios electorales han cerrado a las 18.00 horas.

En concreto, AfD habría logrado 39 o 41 escaños según las encuestas a pie de urna de las televisiones ARD y ZDF, resultado de un apoyo del 44,5 o el 44% del electorado participante, muy cerca de los 42 asientos necesarios para obtener la mayoría absoluta en el parlamento regional.

Por detrás de AfD se situaría la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) con un 18,5% de apoyo según los dos estudios (18,6 puntos menos que en las últimas elecciones), lo que se traduciría en unos 16 representantes.

En el tercer puesto estarían igualados el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), La Izquierda y Los Verdes (9% y 8-9 escaños cada uno), mientras que en sexto puesto estaría Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 5%) por delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 2%). El mínimo para obtener reperesentación es del 5%.

La tasa de participación ha sido una de las principales noticias de la jornada, con un 65,3% hasta las 16.00 horas, muy por encima del 41% registrado a esa hora en 2021, cuando la participación final fue del 60,3%.

La última encuesta publicada por la televisión pública alemana ARD sitúa a AfD en primer lugar con un 42% de apoyo, seguido de la Unión Demócrata Cristiana (CDU, 22%), La Izquierda (11%), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD, 8%), Los Verdes (6%), Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 4%) y Partido Liberal Demócrata (FDP, 3%).

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