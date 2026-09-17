VÍDEO: Eurocámara apunta a la regularización por la entrada masiva a Ceuta y avisa a Marruecos de la soberanía de España

HANDOUT - 16 September 2026, France, Strasbourg: European Commission President Ursula von der Leyen delivers the State of the Union (SOTEU) address at the European Parliament. Photo: Philippe Stirnweiss/EU Parliament/dpa - ATTENTION: editorial use only an - Philippe Stirnweiss/EU Parliamen / DPA

Dice a Rabat que cuestionar la soberanía española de Ceuta y Melilla "es incompatible" con una relación con la UE

BRUSELAS, 17 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El pleno del Parlamento Europeo ha apuntado este jueves a la regularización extraordinaria aprobada este año por el Gobierno de Pedro Sánchez como un elemento con "efecto llamada" para la llegada masiva de migrantes irregulares a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, en una resolución no vinculante que denuncia que la ciudad fue "invadida", alerta de la "instrumentalización" de la migración como arma de guerra híbrida y reclama tanto a las autoridades nacionales como europeas medidas urgentes.

El informe, adoptado con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, ha salido adelante en Estrasburgo (Francia), con el apoyo en bloque del Partido Popular Europeo --que redactó el texto votado--, así como por parte de los liberales europeos (Renew) y la totalidad de los tres grupos de ultraderecha --Patriotas por Europa (que incluye a Vox), Conservadores y Reformistas (ECR) y Europa de las Naciones Soberanas (ESN)--.

En contra, ha votado el grupo de Socialistas y Demócratas (S&D), cuya líder, la eurodiputada del PSOE, Iratxe García, puso como "línea roja" que no se señalara al Gobierno español, y las fuerzas de izquierda --Izquierda Europea y Vedes--, así como parte de los liberales, incluida la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia.

El informe "respalda" la carta firmada por 22 líderes de la Unión Europea tras la entrada sin control de casi 80.000 migrantes en la que señalaron la regularización extraordinaria como factor de atracción para la migración irregular y avisa con ello de que "los cruces masivos incontrolados y la instrumentalización de la migración nunca deben generar la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea puede convertirse en una estancia legal".

Así, el texto advierte de que tal percepción "alienta nuevos intentos y socava la confianza en la política migratoria común de la Unión", y además sostiene que "las políticas nacionales, como las regularizaciones masivas, no pueden adoptarse sin tener en cuenta sus repercusiones en los demás Estados miembro en el espacio Schengen y en el conjunto de la Unión.

En el curso de la votación, además, ha salido adelante otra enmienda del grupo ERC en la que se expresa "profunda preocupación" por la política de regularización "a gran escalada aplicada por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez", ya que "genera un efecto llamada y transmite el mensaje equivocado a los posibles migrantes y a las redes delictivas de tráfico ilícito de migrantes".

En todo caso, los eurodiputados defienden que Ceuta y Melilla son "ciudades españolas y europeas cuya soberanía e integridad territorial están fuera de toda duda" y expresan su reconocimiento por la "extraordinaria responsabilidad y resiliencia" demostradas por los ciudadanos y las autoridades locales de Ceuta durante esta crisis sin precedentes.

También se dirigen a la Comisión Europea para pedirle que evalúe la eventual repercusión transfronteriza de los desplazamiento secundarios de una entrada masiva irregular y en el funcionamiento del espacio sin fronteras Schengen, para después apuntar que la protección de las fronteras de la UE es una responsabilidad "compartida" por todos los Estados de la Unión.

REFORZAR FRONTERAS Y AGILIZAR RETORNOS

Así las cosas, los eurodiputados piden tanto a las capitales como a Bruselas redoblar esfuerzos en el control fronterizo, reforzar la capacidad de la agencia europea de control y fronteras (Frontex) para responder ante situaciones de crisis como esta y aumentar la financiación, incluida para las infraestructuras de protección de la frontera exterior,

Además recuerdan que el Pacto sobre Migración y Asilo es plenamente aplicable desde el pasado mes de junio y subrayan la responsabilidad de España de hacer un uso pleno y eficaz del marco jurídico y operativo de dicho Pacto, al tiempo que insisten en la necesidad de garantizar un "retorno rápido y efectivo de todas aquellas personas que no tienen derecho a permanecer en la Unión, incluidos los menores no acompañados", respetando el Derecho europeo e internacional.

En un comunicado, el Partido Popular ha puesto en valor que el informe recoja "referencias concretas a las advertencias ignoradas, peticiones no atendidas, retrasos en la solicitud de ayuda europea y decisiones políticas del Gobierno español que han agravado la crisis" y se hace eco de que "las autoridades locales y los servicios de seguridad e inteligencia habían transmitido "reiteradas advertencias" al Gobierno de España".

ADVERTENCIA PARA MARRUECOS

En cuanto al papel de Marruecos en esta crisis, el documento respaldado por la Eurocámara pide a las autoridades marroquíes que "asuman sus responsabilidades como socio clave" de la Unión Europea y cumplan sus compromisos en materia de control migratorio y cooperación la devolución de migrantes cruzados irregularmente.

En este contexto, los eurodiputados advierten de que esa "asociación" entre la UE y el reino alauí debe basarse en el "respeto incondicional de la integridad territorial" de los Estados miembro de la Unión y, por ello, toda declaración que "cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones" de un país con esa relación con los Veintisiete.

La Eurocámara expresa su pesar por la muerte de 141 migrantes durante el intento de entrar a nado desde Marruecos cuando se produjo la entrada masiva a Ceuta y considera que se habrían podido evitar, al tiempo que critica el uso de la migración como "herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro"; si bien en este punto evita ningún señalamiento directo a Rabat.

El texto apela así a la necesidad de que Marruecos coopere en la gestión migratoria y agilice los retornos de los migrantes llegados durante esta crisis, pero no hay referencias al papel que sus autoridades pudieron jugar en los días previos al cruce masivo a Ceuta.

En el curso de la votación, decayeron enmiendas más explícitas, como una redacción propuesta por Vox para exigir a la Comisión Europea la "suspensión inmediata" de toda la financiación a Marruecos hasta que se resuelva la situación en la ciudad autónoma y Rabat dé las garantías suficientes de que respetará la cooperación en el futuro.

Con todo, sí ha prosperado y ha sido incluida en el informe, otra mención presentada por Vox que reclama un marco "más estricto y transparente" en la concesión y supervisión de fondos concedidos a terceros países, al tiempo que se prevén mecanismos sólidos que permitan la "suspensión inmediata" y la "recuperación íntegra" de los fondos europeos en aquellos casos en los que exista falta de cooperación del país receptor o estén en juego los intereses de la Unión Europea o de cualquiera de sus Estados miembro.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1117929/1/eurocamar...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06