VÍDEO: Exteriores eleva hasta 36 españoles fallecidos tras los terremotos de Venezuela y cifra en 138 los desaparecidos

July 4, 2026, Caracas, Venezuela (Bolivarian Republic of: CARACAS, VENEZUELA - JULY 3, 2026: Search-and-rescue teams continue operations at the site of a collapsed residential building in Caracas following the devastating earthquakes that struck Venezuela - Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea ha elevado la cifra de españoles fallecidos tras el doble seísmo en Venezuela a 38, una persona más que en la última actualización.

Asimismo, a través de un comunicado, la cartera liderada por José Manuel Albares ha cifrado en 138 los desaparecidos, una persona menos, y en 11 los localizados bajo los escombros, quienes "centran los esfuerzos de los equipos de rescate".

El Ministerio insiste en que las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

EN TOTAL, 3.685 PERSONAS HAN PERDIDO LA VIDA POR LOS TERREMOTOS

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 3.685 los muertos --150 personas con relación al balance anterior-- y 16.740 los heridos por cuenta de los seísmos de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, que han dejado además importantes daños sobre 856 edificios, de los cuales 190 han colapsado.

Las víctimas incluyen, a su vez, a 17.907 personas que han perdido sus viviendas, según las autoridades del país, que han informado asimismo de que han atendido a 86.794 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.603 toneladas de alimentos.

Actualmente, hay desplegados más de 4.388 rescatistas internacionales y 29.567 efectivos movilizados para hacer frente a los estragos de los terremotos, a los que han seguido 1.076 réplicas, de acuerdo con el último parte oficial de Caracas.

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