VÍDEO: Familiares de la Flotilla acusan a Israel de ejercer "violencia extrema" y sexual contra activistas

Familiares de activistas de la Global Sumud Flotilla en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Desconocen a qué hora volverán este viernes los activistas y critican llevan 72 horas sin saber nada

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Familiares de activistas y exparticipantes de la Global Sumud Flotilla han acusado a Israel de ejercer "violencia extrema" y episodios de violencia sexual contra los miembros de la misión capturados el martes por parte del ejército israelí en aguas internacionales cerca de Chipre, mientras navegaban para llevar material humanitario a Gaza.

En rueda de prensa este jueves ante la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, los familiares de los activistas han explicado que el equipo jurídico de Adalah, que está asistiendo a los activistas trasladados a territorio israelí, les ha traslado que hay al menos 3 personas que fueron hospitalizadas tras el asalto a las embarcaciones, y que ya han recibido el alta.

Además, hay una docena de participantes "con sospechas de costillas rotas y la consecuente dificultad para respirar", y han detallado que ha habido un uso frecuente de pistolas táser, lesiones por balas de goma durante la intercepción de los barcos y han sido obligados a permanecer de rodillas y con la cabeza hacia abajo por periodos prolongados.

Los abogados de Adalah confirmaron el miércoles que todos los detenidos pasaron por la etapa de procesamiento inicial de la inmigración israelí y casi todos fueron trasladados a la prisión de Ktziot, tras lo que lamentaron que ha habido "violaciones sistémicas del debido proceso y abuso físico y psicológico generalizado por parte de las autoridades israelíes contra los activistas".

MÁS DE 72 HORAS SIN INFORMACIÓN

La pareja de Laura Campos, exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) y activista embarcada en la Flotilla, Josep Vendrell, ha criticado que llevan más de 72 horas sin saber nada de sus familiares, y el portavoz de la Flotilla en Catalunya, Pablo Castilla, ha sostenido que desconocen a qué hora llegarán a España este viernes los activistas deportados.

"Para mañana todavía no tenemos certeza de a qué hora podrá ser. Esperamos que sea lo antes posible. En estas condiciones, la información está costando muchísimo que llegue", ha lamentado Castilla.

Vendrell ha calificado de absolutamente intolerable e indignante el trato que están recibiendo los activistas capturados, y ha añadido que esto es "una pequeña muestra de lo que puede hacer el Estado de Israel", tras lo que se ha preguntado cómo se comportará con los presos palestinos en las cárceles israelíes.

La pareja de Paco Jofra, otro de los activistas embarcado en la Flotilla, Laia Rosell, ha asegurado que ha habido "una escalada de la violencia" respecto a las anteriores interceptaciones de la Flotilla por parte de Israel, y ha criticado las dificultades para acceder a información sobre el estado de salud de sus familiares.

Además, el portavoz de la Flotilla ha criticado la "impunidad" con la que cuenta Israel y ha acusado a la UE de ser cómplice de la actuación de las autoridades israelíes contra la Flotilla, ya que las dos últimas intercepciones se produjeron en aguas internacionales cerca de Chipre y de Grecia.

Ha reclamado que la UE que condene el asalto, que rompa el acuerdo con Israel y ponga sanciones a los responsables políticos del asalto a la Flotilla, y al Gobierno central también le ha pedido sanciones y que lleve a esos responsables "ante tribunales internacionales".

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