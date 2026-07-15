VÍDEO: Feijóo retrata a Sánchez como un "presidente autoritario" y acusa al Gobierno de "agredir" la democracia española

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (2i) junto con la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña (2d) y la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat (i), durante la sesión de apertura del Foro internacional EPP Libertas, a 15 de jul - Alberto Ortega - Europa Press

Ante políticos de centroderecha de Europa e Iberoamérica, dice "basta a la corrupción política" y avisa: "Venceremos al populismo"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es un "presidente autoritario" --aunque no lo ha citado expresamente en ningún momento-- y ha advertido de que España sufre "la amenaza de una democracia debilitada" y "agredida". Además, ha avisado de que no pueden "cometer el error de girar hacia el populismo del que otros están escapando"

"Al populismo le venceremos", ha proclamado Feijóo en la sesión de apertura del foro 'Libertas' que organiza durante dos días el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid y que reúne a más de 60 partidos de centroderecha de 42 países de Europa e Iberoamérica.

También han tomado la palabra el presidente del PPE, Manfred Weber; el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani; y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, estos dos últimos de forma telemática. La jornada ha proseguido después con un diálogo por videoconferencia entre la secretaria general del PPE, Dolors Monserrrat, y la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

"NUESTRO DEBER ES QUITARLES LAS CARETAS"

Ante decenas de políticos conservadores de Europa e Iberoamérica que han asistido a este foro, el líder del PP ha asegurado que "para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa" sino que "basta con observar qué intenta controlar".

"Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario", ha aseverado.

El jefe de la oposición, que en ningún momento ha pronunciado el nombre de Pedro Sánchez, ha señalado que tienen el deber de "quitarles las caretas" porque "la democracia nunca puede estar subordinada al proyecto personal de nadie".

"Los recibo en una España que también sufre la amenaza de una democracia debilitada, agredida desde las más altas instancias que deberían defenderla por encima de todo", ha manifestado Feijóo, para mostrarse seguro de que España vencerá "al populismo" y dejará atrás los tiempos en los que "blanqueó e hizo negocios con dictaduras".

"BASTA A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA"

Un día después de la sentencia que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación, Feijóo ha dicho "basta a la corrupción política, al poder autocrático y a la destrucción de valores".

"Basta a la polarización y a la mentira como estrategia para ocupar el poder", ha enfatizado, para añadir que no están aquí "con miedo, sino empujados por millones de ciudadanos que han despertado de una gran mentira y han dicho basta".

Feijóo ha asegurado que frente a los "autoritarismos" la respuesta debe ser "más libertad", frente a la división "más unidad" y frente al miedo "más democracia". Además, ha garantizado que un futuro Gobierno del PP situará a España del lado de Europa, el atlantismo, las instituciones independientes, la igualdad de oportunidades, la propiedad privada y la defensa de la libertad como ejes de su acción política.

"EL CAMBIO EN ESPAÑA ESTÁ MÁS CERCA"

En su discurso, el líder del PP ha situado a Occidente como el "principal enemigo" de "comunistas, populistas, autoritarios, dictadores y radicales", quienes "aprendieron a tolerar sus diferencias para actuar unidos" contra las democracias liberales.

"España, más pronto que tarde, se incorporará al despertar democrático que permita reconstruir nuestras instituciones, nuestras libertades individuales y nuestras alianzas históricas. El cambio en España está más cerca", ha manifestado.

Asimismo, ha reivindicado el nacimiento de una alianza estable entre Europa e Iberoamérica para responder conjuntamente a los desafíos del populismo y la degradación democrática. "En un contexto de fragmentación geopolítica, esta relación debe evolucionar desde la afinidad cultural hacia una auténtica alianza de prosperidad, de competitividad y de autonomía estratégica", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que algunos quieren levantar "muros" pero el PPE quiere "tender puentes". "No aceptamos el modelo del enfrentamiento. No aceptamos mirarnos con desconfianza. Somos ramas de una misma civilización y queremos construir juntos el futuro", ha abundado, para recordar que Europa e Iberoamérica constituyen un espacio estratégico de más de 1.100 millones de personas.

Feijóo ha subrayado que Occidente representa la defensa de la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la independencia judicial, los derechos humanos y el Estado de Derecho. "¿Esto es lo que se tiene que replegar?", se ha preguntado.

APOYO A VENEZUELA ANTE EDMUNDO GONZÁLEZ

Feijóo, que ha arrancado su discurso mirando al líder opositor venezolano Edmundo González --presente en el acto-- y dando todo el apoyo a Venezuela tras el "devastador terremoto", ha expresado además el apoyo del PPE "con la libertad y con la democracia en Venezuela".

El líder del PP ha reivindicado también a quienes resisten frente a las dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua como ejemplo de que "el anhelo de libertad nunca desaparece". En este punto, ha celebrado las "señales de esperanza" que se están viendo frente a las dictaduras de Venezuela y Cuba, cuya libertad "ha sido reprimida por la dictadura". "El anhelo de libertad nunca desaparece", ha resaltado.

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