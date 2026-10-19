Macron rechaza dimisión del ministro del Interior tras las protestas y disturbios del sábado en Francia

September 25, 2026, Paris, Rome, France: September 25, 2026, Paris, France. The Pope visits the Elysée Palace. French President Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron welcome Pope Leo XIV during his visit to the Elysée Palace. Pictured: Laurent Nu - Pierre Teyssot / Agf / Zuma Press / Europa Press

Nuñez apuesta por "mejorar la capacidad de anticipación": "La cuestión fundamental es garantizar que esto no vuelva a suceder"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha rechazado la dimisión presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el marco de las protestas y disturbios de los últimos días, y le ha reclamado que despliegue "lo antes posible" lo que ha descrito como "nuevas modalidades de actuación" contra "los alborotadores".

El Elíseo ha explicado que Macron ha rechazado la dimisión de Nuñeza debido a "la necesidad de "un mando continuo de las fuerzas del orden en el contexto actual", si bien ha insistido en la necesidad de "transparencia" ante los "fallos en la previsión y la información de Inteligencia" ante las movilizaciones, según ha recogido el diario francés 'Le Monde'.

El propio Nuñez ha confirmado durante la jornada que presentó su dimisión al mandatario. "Soy responsable de todo lo que está pasando sobre el terreno", ha destacado en una entrevista concedida a la emisora francesa France Inter, en la que ha lamentado los "saqueos" registrados en varias ciudades durante la jornada del sábado.

"En aras del interés general, y dados los daños causados, lo lógico era presentar mi dimisión. Ahora, la cuestión fundamental es garantizar que esto no vuelva a suceder", ha defendido Nuñez, quien ha reconocido que "es evidente" que las autoridades "deben mejorar la capacidad de anticipación ante movilizaciones de esta naturaleza".

"Teníamos previsiones sobre la participación en estas manifestaciones, que tuvieron lugar en todo el territorio nacional, y la cifra final fue de 550.000 personas", ha señalado, antes de reseñar que las autoridades esperaban "algo más de 200.000" participantes". "Hubo dos veces y media más gente", ha apuntado el titular de Interior.

Así, ha reconocido que el dispositivo de seguridad desplegado quedó sobrepasado "en ciertos lugares" ante el número de participantes, "tanto de manifestantes que formaban parte de las marchas habituales como de alborotadores, saqueadores y militantes de extrema izquierda", lo que "provocó que la situación degenerara".

Nuñez ha hecho hincapié en que las autoridades "deben modificar las doctrinas de intervención para hacer frente a grupos extremadamente móviles" y ha incidido en que "se produjeron desbordamientos graves". "En ciertas situaciones, surgió una asimetría. Los vándalos se dispersaron en múltiples grupos variados y mostraron una gran agresividad, atacando comercios y extendiéndose por diversas ciudades", ha lamentado. "Fue, en efecto, una situación extremadamente difícil de gestionar. Lo reconozco de muy buen grado", ha zanjado.

Las autoridades francesas han condenado el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas, una jornada que se saldó con casi 2.400 detenidos y más de 500 agentes heridos, según datos del Gobierno.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1126540/1/macron-re...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06