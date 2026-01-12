VÍDEO: El Gobierno pide a Irán que cese la violencia contra los manifestantes y alerta contra una intervención de EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, durante ‘Los Desayunos del Ateneo’, en el Ateneo de Madrid, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado al régimen iraní que cese la violencia contra los manifestantes y respete su libertad de manifestación, al tiempo que se ha mostrado contrario a una eventual intervención de Estados Unidos porque considera que no es lo que necesita ahora el país.

"Irán es en estos momentos uno de esos puntos donde vemos que se está transformando el orden mundial, porque todo está conectado", ha resaltado el ministro durante un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid después de que las protestas contra el régimen iraní en los últimos días hayan dejado ya más de 500 muertos y miles de detenidos.

Tras reconocer que las imágenes que llegan desde Irán son sobrecogedoras, Albares ha querido dejar claro que España exige al Gobierno iraní respete "la libertad de manifestación y de expresión de todos los iraníes".

"Tiene que cesar la violencia contra los manifestantes, las detenciones arbitrarias" además de restablecer las comunicaciones y el acceso a Internet, interrumpido desde el jueves pasado, porque "el derecho a una comunicación libre es un derecho de todo ser humano", ha añadido.

Así las cosas, y en medio de las especulaciones con que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaría sopesando intervenir de alguna manera en el país para apoyar a los manifestantes, Albares ha recalcado que Irán "no necesita ningún tipo de fuerza externa".

"Lo que necesita Irán y los europeos llevamos solicitándolo hace mucho, es que regrese a la mesa de negociación que en un primer momento se estableció para todo el programa nuclear pero que tiene que ir mucho más allá porque así lo está pidiendo el pueblo iraní", ha acotado.

Por otra parte, ha querido en particular "saludar la valentía de las mujeres" que se están manifestando --aunque ha reconocido que las protestas son trasversales y también hay muchos hombres-- porque en su caso "se requiere todavía más valor" para ejercer el "derecho de manifestación pacífico y la libertad de expresión".

