VÍDEO: Guterres pide un alto el fuego "inmediato" en Gaza y alerta de más "muerte" por la nueva operación de Israel

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este jueves un alto el fuego "inmediato" en Gaza y ha alertado de que la nueva operación del Ejército israelí para hacerse con la ciudad homónima solo provocará "más muerte y destrucción" en el enclave palestino, donde ya han muerto más de 62.100 personas desde el inicio de la ofensiva hace casi dos años.

"Es de vital importancia lograr un alto el fuego y la liberación incondicional de todos los rehenes para impedir las muertes y la destrucción masiva que acarrearán de forma inevitable una operación militar", ha aseverado Guterres durante su visita a Japón con motivo de la Nueva Conferencia Internacional de Tokio para el Desarrollo de África.

En este sentido, ha instado a Hamás a comprometerse a la "liberación incondicional" de los rehenes que fueron capturados durante los ataques perpetrados por el grupo armado y otras facciones palestinas el 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, y que se saldó con unos 1.200 muertos.

Sus palabras llegan después de que el Ejército de Israel anunciara que llamaría a filas a unos 60.000 reservistas para la puesta en marcha de una operación con la que espera "tomar por completo la ciudad de Gaza" y, posteriormente, extender el control militar sobre toda la Franja.

