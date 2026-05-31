VÍDEO: El informe final del Gobierno rumano identifica como ruso el avión no tripulado que se estrelló el viernes

Informe técnico del dron no tripulado Geran-2, estrellado el viernes en Galati (Rumania) - PRESIDENCIA DE RUMANÍA

El presidente rumano señala a Rusia "sin ambigüedad" como "único responsable" del impacto que dejó dos heridos en Galati

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha anunciado este domingo que el avión no tripulado que provocó dos heridos al impactar el viernes en la ciudad de Galati es de origen ruso, como ha confirmado de manera "indiscutible" y "sin ambigüedad" el informe técnico que han concluido los investigadores.

El dron es un modelo "un Geran-2, de origen ruso", ha anunciado el presidente en redes sociales. "Esta es la conclusión indiscutible del informe técnico finalizado por los especialistas del Estado rumano", ha añadido.

La investigación ha identificado el nombre del modelo en los caracteres cirílicos. Los componentes electrónicos, los sistemas de navegación, los módulos de mando, el motor y los elementos constructivos analizados "presentan similitudes hasta el punto de ser idénticos" a los de otros drones Geran-2 recuperados anteriormente en territorio rumano e "identificados con certeza como fabricados en la Federación Rusa".

El informe muestra, asimismo, que las marcas de fabricación, las inscripciones técnicas, las características constructivas y los materiales utilizados "siguen el mismo proceso tecnológico encontrado en los drones Geran-2 analizados en los últimos años" y "los análisis físico-químicos han confirmado la presencia de los mismos tipos de materiales y combustibles identificados de manera repetida en aparatos de esta serie".

"Sobre la base de todos estos elementos, la investigación concluye sin ambigüedades que los fragmentos recuperados en Galati provienen de un dron Geran-2 de origen ruso", ha añadido el presidente rumano que, vista la información, declara a Rusia como el "único responsable" del incidente, el más grave en territorio rumano desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primero de este tipo con heridos en suelo de un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN.

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